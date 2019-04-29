Стерлинг признан игроком года по версии английских журналистовSport24.ru 05:17

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком в английском футболе по версии Ассоциации футбольных журналистов. В голосовании за награду Стерлинг получил 62% голосов и опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, а также своего партнера по команде Серхио Агуэро.

Стерлинг признан игроком года по версии английских журналистов

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