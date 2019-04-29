Стерлинг признан игроком года по версии английских журналистовSport24.ru 05:17

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком в английском футболе по версии Ассоциации футбольных журналистов. В голосовании за награду Стерлинг получил 62% голосов и опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, а также своего партнера по команде Серхио Агуэро.

Стерлинг признан игроком года по версии английских журналистов

Политика Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".

Политика Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко, не указав, о каких конкретно СМИ идет речь.

Армия и оружие Шойгу заявил об усилении позиций ИГ в Афганистане Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* усиливает позиции в Афганистане, используя страну в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе.

Общество Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.

Армия и оружие В Сербии признали необходимость сотрудничества с НАТО Глава сербского МИДа Ивица Дачич заявил, что Сербия сотрудничает с НАТО для "поддержания нормальных отношений" с соседними странами, передает RT.

Шоу-бизнес Монахиня озвучила неожиданную версию смерти Фриске и Началовой Ничуть не меньше поклонников шокировала внезапная смерть Юлии Началовой, скончавшейся в марте из-за натертой мозоли, которая перешла в гангрену ноги на фоне подагры и диабета 38-летней артистки.

Технологии Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.

Политика Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.

Политика Сколько ветеранов ВОВ проживает в России В России живут 74 тысячи ветеранов-инвалидов и участников боевых действий Великой Отечественной войны.

Армия и оружие Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии Россия четвертый день подряд наносит удары по северо-западным регионам Сирии. Об этом сообщают местные военные источники.

Шоу-бизнес Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.

Недвижимость ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5% ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.

Политика Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.

Происшествия Певица МакSим впервые вышла на связь после аварии Известная певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием.

Общество Варвара Караулова рассказала о жизни в колонии и планах на будущее Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к "Исламскому государству"*, дала пресс-конференцию в МИА "Россия сегодня" после условно-досрочного освобождения из колонии.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Экономика Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.

Происшествия В Ярославской области осудили банду педофилов Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.

Происшествия Актера из фильма о преступниках из Неаполя ударили ножом в Неаполе Актера украинского происхождения Артема Ткачука ударили ножом в итальянском Неаполе. Об этом сообщает газета La Stampa.

Экономика X5 и Ozon договорились о сотрудничестве Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.

Общество В Москве запускают социальный тариф мобильной связи Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.

Экономика Банк России решил ограничить денежные переводы за границу Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Общество Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.

Политика В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.

Общество В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.

Происшествия Петербуржцы заметили бегущего по КАД быка В понедельник, 29 апреля очевидцы заметили на кольцевой довольно крупного быка, передаёт группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».