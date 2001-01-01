Футбол
Стерлинг о своём праздновании: «Хотел чуть позлить расистов»Soccer.ru вчера в 22:11
Вингер "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал свой жест во время празднования гола в ворота команды Черногории в матче квалификации Евро-2020 (5:1). Забив пятый гол англичан в этом матче, Стерлинг повернулся к трибунам и потянул себя за уши.
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Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено вчера в 08:14
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Телеканал «1+1» назвал иск Порошенко давлением на СМИ
Телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского заявил о давлении из-за заявленного судебного иска президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Канада отказалась признавать контроль Израиля над Голанскими высотами
В МИД Канады отказались признавать право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
В Сингапуре самолет совершил экстренную посадку после звонка о бомбе
Самолет авиакомпании Singapore Airlines в сопровождении ВВС Сингапура во вторник совершил посадку в местном аэропорту после поступившей угрозы о бомбе на борту, сообщает газета Straits Times.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Обновлено вчера в 23:20
Хоккей
Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
Обновлено вчера в 16:27
Авто
Ferrari представила уникальный трековый суперкар
Компания Ferrari представила уникальный трековый суперкар под названием P80/C, выпущенный в единственном экземпляре.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Завершаются испытания нового композитного крыла для МС-21
Испытания нового композитного крыла для самолета МС-21, созданного после прекращения поставок материалов из США, подходят в концу.
Обновлено в 01:56
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскими
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американского журналиста Фарида Закарию извиниться перед россиянами за «бесконечное обливание грязью», а также лично перед президентом США Дональдом Трампом за слова о ряде «очевидных фактов», указывающих на якобы сговор главы государства с русскими.
Обновлено в 01:21
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единоросса
Обновлено вчера в 01:26
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Украинская полиция хочет отказаться от автоматов Калашникова
Обновлено вчера в 08:00
Интернет
Были названы функции Telegram, WhatsApp и Viber, о которых вы не знали
Многие используют Telegram, WhatsApp и Viber по умолчанию, не догадываясь о возможностях приложений.
Обновлено вчера в 11:48
Шоу-бизнес
«То ли ракурс такой, то ли поправилась»: интернет-пользователи обсуждают свежие фото Кудряцевой в роскошном вечернем платье
Уже несколько дней в Сети обсуждают возможную новую беременность Леры Кудрявцевой.
Обновлено вчера в 10:19
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Skoda Kodiaq обещают превратить в пикап
В этом году дипломной работой студентов школы Skoda в чешском городе Млада-Болеслав станет пикап, построенный на базе кроссовера Skoda Kodiaq.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие
Арктические бригады ВС РФ получили спецбульдозеры
В состав арктических бригад российской армии вошли специальные бульдозеры.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Глава ОАК представил премьеру Малайзии самолет пятого поколения Су-57
Президент ОАК Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57 и выразил надежду, что он будет приобретён этой страной, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 00:57
Политика
В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум
Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
Обновлено вчера в 06:47
Транспорт
На устранение проблемных точек ЦКАД потребуется еще 45 млрд рублей
Государственная компания «Автодор» сообщила об 11 проблемных точках, которые помешают движению транспорта на строящейся Центральной кольцевой автодороге.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Калмыкии подрались сотрудники СК и МВД
В Элисте проводится проверка после сообщений о массовой драке между сотрудниками СК и МВД.
Обновлено в 01:24
Политика
Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом
Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10