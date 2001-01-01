Стерлинг о своём праздновании: «Хотел чуть позлить расистов»Soccer.ru вчера в 22:11

Вингер "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал свой жест во время празднования гола в ворота команды Черногории в матче квалификации Евро-2020 (5:1). Забив пятый гол англичан в этом матче, Стерлинг повернулся к трибунам и потянул себя за уши.

Стерлинг о своём праздновании: «Хотел чуть позлить расистов»

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