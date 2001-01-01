Стерлинг – о праздновании гола: хотел немного позлить расистовЧемпионат 01:27

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг после разгромной победы над национальной командой Черногории (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 рассказал о праздновании гола.

Стерлинг – о праздновании гола: хотел немного позлить расистов

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