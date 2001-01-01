Футбол
Стерлинг – о праздновании гола: хотел немного позлить расистовЧемпионат 01:27
Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг после разгромной победы над национальной командой Черногории (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 рассказал о праздновании гола.
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Транспорт
«Аэрофлот» отменил в апреле 18 рейсов из Москвы в Стамбул и обратно
«В связи закрытием аэропорта имени Ататюрка и переводом полетов в новый аэропорт Стамбула «Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание 5, 6 и 7 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:31
Хоккей
Кучеров, Сергачев и Стэмкос приложили руку к победе «Тампы»
Досрочный победитель "регулярки" клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимал на своем льду соперников из "Бостон Брюинз" и выиграл со счетом 5:4. Россиянин Никита Кучеров забросил в этом матче свою 38-ю шайбу.
Обновлено в 00:25
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Два автобуса столкнулись в столице Казахстана, есть погибшие
Маршрутное такси и автобус столкнулись в Нур-Султане. В результате ДТП погибло два человека, еще около 20 пассажиров получили травмы.
Обновлено в 01:47
Общество
Каждый третий ребенок в России сталкивался с травлей в интернете
Каждый третий ребенок в России сталкивался с кибербуллингом (травлей в интернете) или слышал об этом, но родители зачастую оказываются не в курсе этой проблемы, сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского" со ссылкой на проведенное в январе 2019 года исследование.
Обновлено в 04:17
Политика
Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения
Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения страны, которая произошла в понедельник.
Обновлено в 04:32
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина
Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39
Транспорт
Роскачество дало рекомендации по выбору такси
Роскачество составило список проблем в отрасли и рекомендаций для клиентов такси.
Обновлено в 03:00
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека
Три человека погибли в ДТП с участием двух грузовиков вечером 25 марта в Вологодской области.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено вчера в 20:59
Транспорт
ГИБДД усложнит экзамен на получение водительских прав
Получить права в России скоро станет еще сложнее. В ГИБДД сообщили о серьезных изменениях в процедуре сдачи экзамена.
Обновлено в 03:08
Интернет
Были названы функции Telegram, WhatsApp и Viber, о которых вы не знали
Многие используют Telegram, WhatsApp и Viber по умолчанию, не догадываясь о возможностях приложений.
Обновлено вчера в 11:48
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Экономика
ПФР пересчитает пенсии получателям социальной доплаты
В России получателям социальных доплат произведут перерасчет пенсий.
Обновлено в 01:36
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Футбол
Врачи до сих пор не осмотрели Александра Кокорина
«До сих пор не дали разрешение врачам, чтобы пройти к Саше», – рассказала девушка.
Обновлено в 02:03
Футбол
Саутгейт призвал наказать сборную Черногории за проявление расизма
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал наказать команду Черногории за проявление расизма во время матча отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Ижевске бухгалтер школы подозревается в хищении 1,3 млн рублей
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера ижевской школы, которая подозревается в хищении около 1,3 млн рублей.
Обновлено в 03:50
Хоккей
«Даллас» обыграл «Виннипег», Радулов набрал 2 очка, Ничушкин — 1
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде переиграл «Виннипег Джетс» — 5:2. По 2 гола в составе победителей забили Радек Факса и Тайлер Сегин, еще один — Эса Линделль.
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ
Обновлено в 03:49
Здоровье
Эпидемия ОРВИ в Волгоградской области завершилась
Заболеваемость острыми респираторными инфекциями во всех возрастных группах населения Волгоградской области находится на неэпидемическом уровне.
Обновлено в 04:55
Футбол
Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года
По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.
Обновлено вчера в 11:45
Авто
Ford может отказаться от легковых автомобилей в России
Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Политика
Арабские страны осудили Трампа за решение по Голанским высотам
Лига арабских государств решительно осудила решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 18:21
Гаджеты
Apple выпустила обновленную iOS 12
Обновлено вчера в 18:18