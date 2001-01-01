Футбол

Стерлинг – о праздновании гола: хотел немного позлить расистовЧемпионат 01:27

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг после разгромной победы над национальной командой Черногории (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 рассказал о праздновании гола.
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Стерлинг о голе Черногории: «Лучший способ заткнуть хейтеров-расистов»

Sports.ru02:46

Стерлинг - о голе Черногории: «Лучший способ заткнуть хейтеров-расистов»

Евро-футбол.ру03:29

Стерлинг – о праздновании гола: хотел немного позлить расистов

Чемпионат01:27

Стерлинг – о праздновании гола в ворота Черногории: «Лучший способ заставить хейтеров замолчать»

Спорт-Экспресс06:20

Стерлинг – о праздновании гола: «Хотел показать, что расистам нас не сломить»

Бомбардир.ру02:16

Стерлинг о своём праздновании: «Хотел чуть позлить расистов»

Soccer.ruвчера в 22:11
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Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована вдова Караченцова

Обновлено в 05:16
Происшествия

Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи

В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Политика

Лавров оценил уровень экономического сотрудничества России и США

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в России заявил, что Москва заинтересована в укреплении экономических связей с Вашингтоном.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В шести немецких городах эвакуировали ратуши

Ратуши шести немецких городов эвакуированы из-за поступивших угроз, сообщила газета Welt со ссылкой на полицию.
Обновлено в 05:06
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Хоккей

Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Джон Таварес признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Экономика

Правительство пообещало не корректировать налоги в ближайшие шесть лет

"Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны", - сказал председатель правительства.
Обновлено в 06:42
Политика

Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Происшествия

Боевая машина десанта столкнулась с внедорожником в Туле

Боевая машина десанта столкнулась с автомобилем Land Rover вечером в понедельник в Зареченском районе Тулы.
Обновлено в 06:34
Политика

Полковнику Ильину нашли место в петербургском главке

Полковника полиции Михаила Ильина вернули на должность заместителя начальника полиции по Ленобласти ГУ МВД России.
Обновлено в 05:19
Политика

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено вчера в 09:38
Общество

Российские медики услышали о своих зарплатах от директрисы и рассмеялись

Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директрисы медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Авто

Ford планирует отказаться от выпуска автомобилей в России

Компания Ford может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 04:43
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Общество

Мероприятия по ликвидации борщевика стартуют в Подмосковье

Обновлено в 05:21
Футбол

Евсеев покинул «СКА-Хабаровск», получив предложение от клуба РПЛ

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Вадим Евсеев обратился к руководству клуба с просьбой о досрочном расторжении контракта в связи с тем, что получил предложение возглавить клуб Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧ

Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 06:11
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина предложила странам ЕС арендовать треть ее газохранилищ. Об этом сообщается на сайте компании "Укртрансгаз".
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес

Промоутер Началовой раскрыл данные о бедственном положении певицы

Промоутер подчеркнул, что Началова соглашалась на любые гонорары, и за последнее ее выступление заказчик заплатил всего 150 тысяч рублей.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено вчера в 12:25
Футбол

Стали известны сроки восстановления Кузяева

По оценкам медицинского штаба «Зенита», срок восстановления Кузяева, у которого была зафиксирована травма латерального мениска правого колена, составит шесть-восемь недель.
Обновлено в 06:33
Хоккей

Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»

Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком

Как рассказали в МВД Башкирии, за долги перед микрофинансовой организацией в стекло машины воткнули топор, повесив на него похоронный венок.
Обновлено в 03:12
Транспорт

Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей

Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Политика

На Украине бандеровцев официально признали ветеранами войны

На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий тех, кто служил в Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в России), одним из лидеров которой был националист Степан Бандера.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Нидерландах обнаружили картину Пикассо, украденную 20 лет назад

Написанный в 1938 году "Портрет Доры Маар" был украден в 1999 году с яхты саудовского шейха, в то время, когда она стояла на якоре во французском Антибе.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Сформирована морская бригада Росгвардии для охраны Крымского моста

Оперативное построение войск Росгвардии завершено; сформирована специальная морская бригада в Керчи для охраны Крымского моста, заявил директор федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:17
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Экономика

ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
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Рахим Стерлинг
Британский футболист
Английский футболист ямайского происхождения, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии.
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