Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг после разгромной победы над национальной командой Черногории (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 рассказал о праздновании гола.

Стерлинг – о праздновании гола: хотел немного позлить расистов

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