Футбол
Стерлинг – о праздновании гола: хотел немного позлить расистовЧемпионат 01:27
Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг после разгромной победы над национальной командой Черногории (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 рассказал о праздновании гола.
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Происшествия
СК предъявил обвинение экс-министру Абызову
Обновлено в 14:35
Политика
Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста
В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 03:59
Общество
Именинники и молодожены смогут посетить экспозиции ВДНХ бесплатно
Mossovetinfo.ru – Молодожены и именинники в день свадьбы или дня рождения смогут бесплатно посетить ряд экспозиций на ВДНХ сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР
Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал международные ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщает газета El País со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Сирены воздушной тревоги сработали в нескольких районах на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот и региональном совете Шаар ха-Негев на юге Израиля, предупреждая местных жителей о ракетных обстрелах из сектора Газа.
Обновлено вчера в 17:04
Футбол
Луи ван Галь: «Мой „МЮ“ не играл в скучный футбол»
Ди Мария выступал в «МЮ» под руководством ван Галя в сезоне-2014/15, после чего покинул команду.
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Общество
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено в 15:04
Общество
Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД
Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Арашуков заявил в суде, что за показания против него заплатили 65 млн
Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.
Обновлено в 10:01
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено в 09:58
Гаджеты
Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card
Обновлено вчера в 13:59
Футбол
Федерация футбола Люксембурга опротестует результат матча с Украиной
Президент федерации футбола Люксембурга Поль Филипп заявил, что организация намерена обжаловать результат домашней встречи отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с Украиной (1:2) из-за участия в игре форварда гостей Жуниора Мораеса.
Обновлено в 12:30
Политика
Европарламент проголосовал за отмену перехода на летнее и зимнее время
26 марта Европейский парламент проголосовал за отмену перехода на летнее/зимнее время в странах Европейского союза (ЕС) с 2021 года, пишет газета Kurier.
Обновлено в 08:35
Культура
Молодежный форум «Таврида» в Крыму начнет работу 11 мая
Обновлено в 13:08
Происшествия
В Петербурге задержали пособника террористов
Следователи Петербурга задержали 30-летнего мужчину, который не только сочувствовал террористам, но и всячески помогал им. Сейчас в отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье «Пособничество в организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», он задержан и может не скоро оказаться на свободе.
Обновлено в 11:51
Футбол
Мальта — Испания 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 10:40
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
США на учениях сбили межконтинентальную ракету залпом противоракет
Соединенные Штаты на учениях по ПРО успешно сбили межконтинентальную ракету.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия
Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
Обновлено в 09:18
Хоккей
Кузнецов отреагировал на оскорбления Дона Черри
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отреагировал на оскорбления в своей адрес со стороны известного телевизионного эксперта Дона Черри.
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Политика
Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено в 07:39
Футбол
Месси покрыл новый телефон золотом
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси купил себе новый телефон и покрыл его золотом.
Обновлено в 14:56
Общество
Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Снегоуборщик врезался в самолет в аэропорту Ульяновска
Снегоуборочная машина столкнулась с самолетом Минобороны в аэропорту Ульяновск-Восточный во вторник, 26 марта.
Обновлено в 15:19
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Политика
Захарова призвала американского журналиста извиниться перед россиянами
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на высказывания известного американского обозревателя, аналитика международных отношений Фарида Закарии, который не раз заявлял о существовании сговора Дональда Трампа с Москвой.
Обновлено в 03:25