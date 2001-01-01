Стерлинг – о праздновании гола: хотел немного позлить расистовЧемпионат 01:27

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг после разгрмоной победы над национальной командой Черногории (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 рассказал о праздновании гола.

Стерлинг – о праздновании гола: хотел немного позлить расистов

Происшествия В Москве у мужчины при помощи электрошокера похитили 1 млн рублей Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, неизвестные напали на мужчину с помощью электрошокера, а затем открыто похитили у него сумку.

Происшествия Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о завершении профессиональной карьеры бойца.

Политика Дональд Трамп: С Россией не было сговора Напомним, что более года Мюллер расследовал возможный сговор Дональда Трампа и его приближенных с Россией с целью победы кандидата от Республиканский партии на последних выборах в США.

Политика В Венесуэле произошел новый блэкаут Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.

Хоккей Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.

Политика Столтенберг гарантировал Грузии членство в НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.

Экономика Увеличить минимальную цену на шампанское предложили в Минфине Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское с текущих 164 рублей до 207 рублей за 0,75 литра, передает РИА "Новости".

Политика Польша признала заслуги СССР в победе над фашизмом Власти Польши не оспаривают заслуги Советского Союза в разгроме нацистской Германии, заявил представитель президента страны Кшиштоф Щерский.

Единоборства Боец Штырков дебютирует на турнире UFC в Санкт-Петербурге Российский боец смешанных единоборств (MMA) Иван Штырков проведёт дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на турнире в Санкт-Петербурге.

Политика Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура» Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.

Финансы Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторника Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного меняется к доллару и евро на старте торгов вторника после уверенного роста накануне.

Авто СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом.

Политика Из правительства увольняется первый заместитель Вадима Шумкова Первый заместитель губернатора Курганской области, директор департамента АПК Сергей Пугин написал заявление об увольнении, эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе губернатора Зауралья.

Происшествия В столице Казахстана столкнулись автобусы, есть жертвы В столице Казахстана столкнулись три автобуса. Число пострадавших достигло 27 человек.

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.

Происшествия Племянник Аллы Пугачевой попал под машину Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль.

Происшествия Группа подростков в Петербурге напала на супермаркет Группа молодых людей, в возрасте от 15 до 19 лет, ограбила магазин «Пятерочка» в центре города. Десять участников налёта задержаны.

Политика В США назвали срок признания Голанских высот израильскими В докладе Госдепартамента США о правах человека, вышедшем в 2019 году, формулировка «оккупированные Израилем территории» в отношении Голанских высот была изменена на «контролируемые Израилем».

Экономика Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50% Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».

Технологии YouTube откажется от web‐сериалов Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Политика СМИ: ответственный за внешнюю политику в Трудовой партии Кореи прибыл в Пекин Высокопоставленный представитель руководства КНДР, предположительно заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён, прибыл во вторник в международный аэропорт Пекина из Пхеньяна.

Политика В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства Прозоров сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал им важные документы и материалы с 2014 года, о чём он рассказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Армия и оружие Израиль начал обстрел сектора Газа Израильские войска начали операцию против сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом и пострадали семь человек, в том числе два ребенка.

Общество Росмолодежи разрешили блокировать сайты Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решение о блокировке сайтов с информацией, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия».

Политика Эксперт оценил законопроект США против энергопоставок России в Европу Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT решение палаты представителей США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Культура Мединский призвал отнестись с юмором к акции «МК» в Историческом музее Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал отнестись с юмором к акции журналистов "Московского комсомольца" в Историческом музее, которые повесили лишний "экспонат", чтобы написать материал о проблемах защиты музейных ценностей.