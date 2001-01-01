Футбол

Стерлинг – о праздновании гола: хотел немного позлить расистовЧемпионат 01:27

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг после разгрмоной победы над национальной командой Черногории (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 рассказал о праздновании гола.
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Стерлинг - о голе Черногории: «Лучший способ заткнуть хейтеров-расистов»

Евро-футбол.ру03:29

Стерлинг о своём праздновании: «Хотел чуть позлить расистов»

Soccer.ruвчера в 22:11

Стерлинг о голе Черногории: «Лучший способ заткнуть хейтеров-расистов»

Sports.ru02:46

Стерлинг – о праздновании гола: «Хотел показать, что расистам нас не сломить»

Бомбардир.ру02:16

Стерлинг – о праздновании гола: хотел немного позлить расистов

Чемпионат01:27
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
Происшествия

В Москве у мужчины при помощи электрошокера похитили 1 млн рублей

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, неизвестные напали на мужчину с помощью электрошокера, а затем открыто похитили у него сумку.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве

Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено вчера в 17:57
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о завершении профессиональной карьеры бойца.
Обновлено в 02:52
Политика

Дональд Трамп: С Россией не было сговора

Напомним, что более года Мюллер расследовал возможный сговор Дональда Трампа и его приближенных с Россией с целью победы кандидата от Республиканский партии на последних выборах в США.
Обновлено 24 марта в 18:00
Политика

В Венесуэле произошел новый блэкаут

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.
Обновлено вчера в 14:55
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Столтенберг гарантировал Грузии членство в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:25
Экономика

Увеличить минимальную цену на шампанское предложили в Минфине

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское с текущих 164 рублей до 207 рублей за 0,75 литра, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Польша признала заслуги СССР в победе над фашизмом

Власти Польши не оспаривают заслуги Советского Союза в разгроме нацистской Германии, заявил представитель президента страны Кшиштоф Щерский.
Обновлено в 01:40
Единоборства

Боец Штырков дебютирует на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Иван Штырков проведёт дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на турнире в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:32
Политика

Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»

Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено вчера в 14:20
Финансы

Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторника

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного меняется к доллару и евро на старте торгов вторника после уверенного роста накануне.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Вологодской области три человека погибли при столкновении грузовиков

Обновлено в 03:19
Авто

СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка

Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом.
Обновлено в 03:35
Политика

Из правительства увольняется первый заместитель Вадима Шумкова

Первый заместитель губернатора Курганской области, директор департамента АПК Сергей Пугин написал заявление об увольнении, эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе губернатора Зауралья.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

В торговом центре в Баку произошел пожар

Обновлено в 02:29
Происшествия

В столице Казахстана столкнулись автобусы, есть жертвы

В столице Казахстана столкнулись три автобуса. Число пострадавших достигло 27 человек.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Племянник Аллы Пугачевой попал под машину

Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Группа подростков в Петербурге напала на супермаркет

Группа молодых людей, в возрасте от 15 до 19 лет, ограбила магазин «Пятерочка» в центре города. Десять участников налёта задержаны.
Обновлено в 02:59
Политика

В США назвали срок признания Голанских высот израильскими

В докладе Госдепартамента США о правах человека, вышедшем в 2019 году, формулировка «оккупированные Израилем территории» в отношении Голанских высот была изменена на «контролируемые Израилем».
Обновлено вчера в 11:06
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Технологии

YouTube откажется от web‐сериалов

Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

СМИ: ответственный за внешнюю политику в Трудовой партии Кореи прибыл в Пекин

Высокопоставленный представитель руководства КНДР, предположительно заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён, прибыл во вторник в международный аэропорт Пекина из Пхеньяна.
Обновлено в 01:11
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства

Прозоров сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал им важные документы и материалы с 2014 года, о чём он рассказал сегодня на пресс-конференции в Москве.
Обновлено вчера в 08:45
Армия и оружие

Израиль начал обстрел сектора Газа

Израильские войска начали операцию против сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом и пострадали семь человек, в том числе два ребенка.
Обновлено вчера в 12:26
Общество

Росмолодежи разрешили блокировать сайты

Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решение о блокировке сайтов с информацией, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия».
Обновлено вчера в 09:49
Политика

Эксперт оценил законопроект США против энергопоставок России в Европу

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT решение палаты представителей США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено в 01:55
Культура

Мединский призвал отнестись с юмором к акции «МК» в Историческом музее

Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал отнестись с юмором к акции журналистов "Московского комсомольца" в Историческом музее, которые повесили лишний "экспонат", чтобы написать материал о проблемах защиты музейных ценностей.
Обновлено вчера в 08:43
Политика

Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил, что он санкционировал выделение $1 млрд на возведение части стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 00:57
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Рахим Стерлинг
Британский футболист
Английский футболист ямайского происхождения, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии.
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