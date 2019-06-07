Футбол

Стерлинг: «Мы допустили глупые ошибки и были наказаны»Soccer.ru 18:51

Нидерланды — Англия
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, сегодня
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Маттейс Де Лигт
30′
32′
Маркус Рэшфорд
Дензел Думфрис
44′
46′
Маркус Рэшфорд
Харри Кейн
61′
Джейдон Санчо
Джесси Лингард
Райан Бабел
Куинси Промес
68′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
68′
70′
Харри Кейн
Маттейс Де Лигт
73′
77′
Фабиан Делф
Джордан Хендерсон
Стивен Бергвейн
Дэви Проппер
91′
Кайл Уокер
97′
106′
Деклан Райс
Деле Алли
Донни ван де Бек
106′
Френки Де Йонг
Кевин Стротман
114′
Куинси Промес
114′
Сегодня наша команда выглядела немного по-другому, мы потеряли нескольких игроков, которые обычно выходили на поле. Мы очень хорошо справились с прессингом соперника.
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