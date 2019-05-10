Футбол

Стерлинг: «Люди могут не верить, но я был очень рад за „Ливерпуль“»Евро-футбол.ру 11:08

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 7 мая
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Люди могут не верить, но это правда.
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