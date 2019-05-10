Футбол

Стерлинг: «Люди могут не верить, но я был очень рад за „Ливерпуль“»Евро-футбол.ру 11:08

Люди могут не верить, но это правда.
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Стерлинг: «Люди могут не верить, но я был очень рад за „Ливерпуль“»

Евро-футбол.ру11:08

Стерлинг порадовался выходу «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов

Sport24.ru03:38

Стерлинг: очень рад за «Ливерпуль», люди могут не верить мне, но это правда

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Рахим Стерлинг: «Я был очень рад за „Ливерпуль“»

Спорт-Экспрессвчера в 21:21
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Рахим Стерлинг
Британский футболист
Английский футболист ямайского происхождения, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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