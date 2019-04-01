Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублейТелеканал 360° 01:54

Дорогие мои бедняки! Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве. Так что кушайте на здоровье. Все по-честному: для богатых — Москва, для бедных — Слобода.

Предприниматель Герман Стерлигов в очередной раз удивил общественность своим новым проектом. В своем Instagram он заявил об открытии магазина для бедных. Натуральный хлеб там продают за 440 рублей, и это не первоапрельская шутка.

Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей

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