Армия и оружие
Степан Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным в ДонбассеРИА Новости 02:46
"Полторак подписал приказ об увеличении (с 1 мая 2019 года) размеров вознаграждений за участие в операции Объединенных сил на 5 тысяч гривен (около 190 долларов) военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, и на 1 тысячу гривен (около 38 долларов) - в других районах проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
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