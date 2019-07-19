Общество
Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в ЕкатеринбургеРИА Новости 04:32
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приедет в Екатеринбург восстанавливать свою работу на площади Первой пятилетки в районе Уралмаш, которую залили гудроном, сообщают организаторы фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
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Плохая история в Екатеринбурге: утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом легально созданную масштабную работу художника Покраса Лампаса. Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось, будем думать, как восстановить произведение.
— Евгений Куйвашев, российский политикМосква 24 04:56
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Глава Уралмаша в прямом эфире рассказал, почему закатали в асфальт крест Покраса Лампаса
Екатеринбург Онлайн06:40
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