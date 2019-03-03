Политика
Стелу Монумента Славы во Львове снесли с третьей попыткиВести.Ru 04:47
Лишь с третьей попытки удалось демонтировать стелу Монумента Славы во Львове. В ближайшие дни рабочие будут вручную разбивать бетонную конструкцию.
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Кино
Скончался народный артист Украины Сергей Романюк
Обновлено в 10:04
Происшествия
Пассажира рейса из Москвы задержали за мат и драку
Обновлено в 12:57
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского "Спартака" и "Краснодара" разошлись миром в матче 18-го тура чемпионата России.
Обновлено в 13:01
Политика
США хотят создать коалицию для смены власти в Венесуэле
США стремятся создать коалицию для смены власти в Венесуэле, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 09:24
Политика
Посольство России опубликовало доклад об инциденте в Солсбери
Посольство России в Великобритании распространило доклад, приуроченный к годовщине событий в Солсбери.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Архиепископа «новой церкви» Украины задержали в Крыму за хулиганство
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей.
Обновлено в 12:35
Хоккей
«Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина
Команда Зинэтулы Билялетдинова в четвертый раз подряд проиграла омскому "Авангарду" и вылетела из плей-офф уже в первом раунде.
Обновлено в 12:20
Культура
Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»
Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Футбол
Пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг подал в отставку
Глава пресс-службы и директор по связям с общественностью московского "Спартака" Леонид Трахтенберг ушел со своего поста.
Обновлено в 12:59
Футбол
В правила футбола внесен ряд изменений
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в футбольные правила.
Обновлено в 09:53
Общество
Божена Рынска пережила клиническую смерть
По данным издания, во время госпитализации Рынска не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Москве загорелось выселенное здание
Обновлено в 12:48
Общество
Проводящий голодовку в Греции Винник заявил о психологическом давлении
Винник арестован в Греции по запросу США, его выдачи добиваются также Россия и Франция.
Обновлено в 11:41
Космос
Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
Обновлено в 08:56
Общество
В 35 департаментах Франции объявлен «оранжевый» уровень опасности
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в 35 французских департаментах.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Нетаньяху заявил о соглашении с Путиным по иностранным войскам в Сирии
Выступая перед членами своего кабинета, глава израильского правительства рассказал о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале недели, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Отец Децла ответил на обвинение его вдовы
Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Дагестане
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Данфорд и Герасимов встретятся в Вене 4 марта
"Председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд встретится с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым 4 марта в Вене, в Австрии", - сообщается в документе.
Обновлено в 11:39
Спорт
Сборная России лидирует в медальном зачете Универсиады
Сборная России занимает первое место в медальном зачете зимней Универсиады-2019 в Красноярске.
Обновлено в 11:12
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Йокерит» и повело в серии плей-офф
Хоккеисты московского "Динамо" обыграли финский "Йокерит" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ, "бело-голубые" ведут в серии со счетом 3-1.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.
Обновлено в 07:07
Политика
В столице Алжира из-за протестов против президента закрыли метро
Участники протестов выступают против выдвижения на пятый срок действующего 82-летнего президента Абдель Азиза Бутефлики на предстоящих в апреле выборах.
Обновлено в 12:20
Спорт
Глава Федерации лыжных гонок объяснила претензии к Губерниеву
Трёхкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев «часто переступает грань».
Обновлено 26 февраля в 19:03
Происшествия
В Ростове арестован экс-министр финансов ДНР по прозвищу «Ташкент»
Обновлено вчера в 01:43
Общество
Пришедшего на митинг против себя украинского мэра никто не узнал
Мэр Олевска (Житомирская область Украины) Олег Омульчук пришел на митинг, который против него устроили местные жители.
Обновлено в 10:46