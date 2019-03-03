Политика

Во Львове с третьей попытки снесли Монумент Славы советским воинамBFM.ru 04:35

Во Львове демонтировали Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН. Издание уточняет, что сегодня ночью подрядчики с третьей попытки снесли стелу Монумента Славы.
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Во Львове снесли стелу Монумента Славы

РБК06:05

Во Львове снесли стелу Монумента славы советским воинам

Российская газета06:47

Во Львове рабочие снесли стелу Монумента славы — Видео

ИА Новороссия06:00

Во Львове демонтировали Монумент Славы советским воинам

RT на русском04:18

Во Львове демонтировали стелу Монумента славы советским воинам

Московский Комсомолец05:04

Во Львове с третьей попытки снесли Монумент славы в честь советских воинов

РЕН ТВ04:06

Во Львове с третьей попытки снесли стелу Монумента славы советским воинам

РИА Новости04:35
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