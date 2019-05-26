Происшествия

В Киеве стеклянный мост треснул через сутки после открытияDP.RU вчера в 13:29

Построенный в центре Киева стеклянный пешеходно-велосипедный мост треснул спустя сутки после открытия, передает ТАСС. Находившихся на сооружении людей эвакуировали.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кличко показал треснувший сразу после открытия мост в Киеве

Газета.Ru03:13

Кличко опубликовал видео c треснувшего моста в Киеве

РБК00:11

Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве

Известиявчера в 23:56

Мэр Киева пообещал восстановить повреждённый стеклянный мост в течение двух дней

Говорит Москва03:59

Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост

РИА Новостивчера в 23:10

Кличко опубликовал видео треснувшего в Киеве нового моста

Lenta.ruвчера в 21:49

В Киеве треснул стеклянный мост спустя сутки после открытия. Кличко назвал это диверсией

ТАССвчера в 13:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Общество

Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 году заработал 6 млн 131 тыс. 239 рублей.
Обновлено в 14:04
Общество

В США анаконда «клонировала» сама себя

Обновлено в 14:38
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Общество

От диеты к протестам: за что заблокировали ролик депутата Бондаренко

Известный своей «макаронной диетой» саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко опять оказался в центре небольшого скандальчика.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Спорт

Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Обновлено в 14:21
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана

Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко

На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Футбол

Аллегри хочет возглавить «Барселону»

По данным источника, итальянский специалист хочет возглавить каталонский клуб в следующем сезоне.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Обновлено в 11:16
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области

Обновлено в 15:08
Экономика

Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей

Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии

Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Хоккей

Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира в Словакии

Обновлено в 12:06
Политика

Прокурору Дагестана предложили возглавить ведомство Москвы

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рекомендовал на должность прокурора столицы Дениса Попова, который занимал аналогичную должность в Дагестане с начала 2018 года.
Обновлено в 15:04
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Футбол

Экс-тренер «Зенита» обвинил Комличенко в звездной болезни

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об игре российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Обновлено в 06:41
Политика

Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика

Почему курс биткоина обновил годовой максимум

В понедельник, 27 мая, цена биткоина выросла более чем на 10% и впервые за год достигла $8,8 тыс.
Обновлено в 10:48
Авто

КамАЗ и Daimler запустили новый завод

Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.
Обновлено в 14:48
Финансы

Bloomberg: Alibaba хочет привлечь $20 млрд от размещения акций в Гонконге

Китайская холдинг Alibaba Group планирует привлечь $20 млрд, разместив акции на Гонконгской фондовой бирже, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:51
Политика

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа главы государства Владимира Зеленского о роспуске Рады в связи с тем, что данное дело не входит в его юрисдикцию.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Экономика

УФАС Петербурга отменило закупки метрополитена

На общую сумму 900 миллионов рублей В Петербурге Управление ФАС аннулировало два конкурса на закупку запчастей для петербургского метро.
Обновлено в 11:57
Кино

Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров

Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 08:25
Здоровье

Называвшей пациентов жабами студентке медвуза объявили выговор

Обновлено в 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное