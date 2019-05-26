В Киеве стеклянный мост треснул через сутки после открытияDP.RU вчера в 13:29

Построенный в центре Киева стеклянный пешеходно-велосипедный мост треснул спустя сутки после открытия, передает ТАСС. Находившихся на сооружении людей эвакуировали.

В Киеве стеклянный мост треснул через сутки после открытия

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