Происшествия

Стая бродячих собак напала на пятилетнего мальчика в МагаданеТАСС 05:20

Пятилетнего ребенка в городском парке Магадана покусала стая бродячих собак. Его госпитализировали с серьезными травмами и прооперировали, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе правительства региона.
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В Магадане начали проверку после нападения бродячих собак на ребенка

РИА Новости06:16

В Магадане стая бродячих собак напала на ребенка

РБК04:17

В городском парке Магадана на мальчика напали бродячие собаки. Его прооперировали

Весьмавчера в 05:31

Стая собак покусала мальчика в Магадане

News.ru02:42

В Магадане стая бродячих собак напала на ребёнка

RT на русском02:28

Стая бродячих собак напала на 5-летнего ребенка в Магадане

MagadanMedia.ru04:35

Стая собак напала на ребенка в парке Магадана

Телеканал 360°03:53
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Футбол

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России

Обновлено в 13:58
Общество

Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы

Обновлено в 10:18
Происшествия

Данные самописцев указали на сходство двух катастроф Boeing 737 MAX

Информация, которую удалось извлечь из самописцев разбившегося Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, указывает на схожесть инцидента в Эфиопии с катастрофой аналогичного самолета, произошедшей в Индонезии несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:24
Политика

В Белграде протестующие прорвались к президентскому дворцу

Сегодня более тысячи митингующих собрались перед президентским дворцом, где проходит пресс-конференция Вучича.
Обновлено в 07:37
Происшествия

При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали два человека

Обновлено в 13:53
Политика

В Кремле отреагировали на возможность переговоров с США о разоружении

Ранее в воскресенье, 17 марта, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что он не исключает возможности проведения новых консультаций между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании

На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Ушла из жизни певица Юлия Началова

На 39-м году жизни в реанимации одной из московских клиник скончалась певица Юлия Началова.
Обновлено вчера в 13:06
Футбол

Семак: «Зенит» не устроит ничья в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится сегодня, 17 марта.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Сочи экстренно сел Boeing 737-800 с неисправностью в крыле

В аэропорту Сочи успешно сел летевший из Москвы лайнер, у которого при заходе на посадку выявили проблему с крылом.
Обновлено в 14:05
Общество

Российским студентам пообещали простить пропуски за посещение молебна

«Сказали, что если придем и отметимся, простят два пропуска физкультуры», — рассказал один из собеседников издания.
Обновлено в 13:24
Политика

В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошли столкновения

Обновлено в 06:34
Экономика

Саудовский министр предостерег от новых санкций против России

Возможные новые санкции США против России, если будут приняты, отразятся на всем мире, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.
Обновлено в 13:51
Спорт

Глава СБР оценил выступление сборной России на ЧМ в Эстерсунде

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 13:05
Общество

На Урале устранён сбой в работе сотового оператора

Напомним, ближе к вечеру 17 марта пользователи оператора не могли дозвониться со своих телефонов и принять входящие вызовы.
Обновлено в 12:56
Спорт

Гараничев лидирует после третьей стрельбы в масс-старте

Российский биатлонист Евгений Гараничев показывает лучший результат после третьей стрельбы во время масс-старта на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 11:35
Хоккей

«Локомотив» победил СКА и сократил отставание в серии

Ярославский "Локомотив" победил петербургский СКА в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.
Обновлено в 12:30
Футбол

Трансляция матча «Спартак» — «Зенит» восстановлена

Друзья, наши сервера не справились с резким наплывом желающих посмотреть матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит».
Обновлено в 13:24
Политика

В Крыму запустят новые ТЭС в день визита Путина

Обновлено в 08:16
Футбол

Андрей Аршавин: «На Дзюбе был пенальти»

Даже с углового флажка противоположной части поля было видно, что это пенальти.
Обновлено в 14:03
Спорт

Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне

На этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Мужчина бросил гранату в полицейских на Украине

В Днепропетровской области Украины мужчина бросил гранату в полицейских.
Обновлено в 13:54
Общество

Американка родила шесть детей за девять минут

В Техасе жительница родила три пары близнецов за девять минут, пишет Hindustantimes.
Обновлено в 13:29
Футбол

Судья отменил гол «Зенита» из-за фола Ивановича в нападении

«Зенит» имел шанс выйти вперед во втором тайме матча со «Спартаком» (1:1, второй тайм).
Обновлено в 13:45
Здоровье

Популярные лекарства от стенокардии признали опасными для здоровья

Европейское общество кардиологов представило результаты исследования, которое показало, что препараты, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца.
Обновлено в 07:53
Политика

Кудрин предсказал ослабление экономики США

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что США продолжат доминировать в мировой экономике на протяжении еще около 40 лет, после чего экономика страны ослабнет.
Обновлено в 09:15
Политика

Министр нефти Венесуэлы приедет в Москву на открытие офиса PDVSA

Министр нефти Венесуэлы, глава PDVSA Мануэль Кеведо планирует приехать в Москву для открытия офиса PDVSA и встречи с министром энергетики России Александром Новаком и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Обновлено в 13:28
Происшествия

В Дагестане таксист зарезал пассажира

Таксист в Дагестане в ходе конфликта зарезал пассажира ножом, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Обновлено в 10:46
Культура

Вещи Майкла Джексона убрали из детского музея

Обновлено в 12:37
Политика

Бывший главком ВКС предложил вернуть военную подготовку в школы

В свою очередь Васильева предложила подготовить идеи по возврату военной подготовки в школы совместно с комитетом Совфеда по обороне и безопасности.
Обновлено в 09:24
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