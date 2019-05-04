Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери АлсуРБК 05:47
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
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Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Кино
Поклонники космической саги отмечают День «Звездных войн»
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон высказалась на тему слухов о многолетней вражде с Анджелиной Джоли
Недавно Терон прокомментировала и отношения с Джоли. 2 мая Шарлиз стала героиней программы Энди Коэна Watch What Happens Live.
Обновлено в 08:02
Политика
Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа
В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТП
Опубликованы кадры с места автокатастрофы, где погибли два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева и три человека, чьи тела еще не опознаны.
Обновлено в 07:37
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Обновлено в 01:24
Футбол
Адвокат: «Кокорина и Мамаева сразу не отправят в тюрьму, даже при наказании в виде реального срока»
Обновлено в 05:34
Происшествия
После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело
После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:59
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Общество
Писатель Шаргунов стал главредом журнала «Юность»
Писатель, журналист, депутат Госдумы Сергей Шаргунов стал главным редактором литературно-художественного и общественно-политического журнала «Юность».
Обновлено в 08:04
Космос
SpaceX запустила корабль Dragon к МКС
Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 03:00
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Религия
Поездку патриарха в Петербург перенесли
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями.
Обновлено в 08:03
Здоровье
Эксперты назвали важные правила для обретения счастья и оздоровления
Эксперты презентовали несколько важных правил для обретения счастья и оздоровления.
Обновлено в 05:42
Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму
Инцидент произошел в Феодосии утром в пятницу, 3 мая. В корзине воздушного шара находились четверо взрослых и один ребенок.
Обновлено в 02:01
Общество
Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек
Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31
Политика
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина. Это депутат нижней палаты парламента страны Дания Еспаева.
Обновлено в 06:30
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче молодежных команд
В матче 27-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Крылья Советов" дома проиграли "Уфе" со счетом 0:1.
Обновлено в 07:01
Политика
Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась о скандале на шоу «Голос. Дети»
Супруга брата певицы опубликовала в микроблоге пост, в котором выступила в защиту Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Махачкале мужчина пострадал при хлопке газа в жилом доме
Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:49
Гаджеты
NVIDIA готовит мобильные версии видеокарт Quadro RTX на основе Turing
Похоже, что NVIDIA готовит мобильные версии своих видеокарт Quadro RTX на основе Turing.
Обновлено в 07:34