Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделюВедомости вчера в 03:56
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
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с чего всё началось
Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).Ведомостивчера в 03:56
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Общество
Внуки двух маршалов подадут заявление в СКР на Comedy Woman
Обновлено вчера в 02:34
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 13:06
Единоборства
Петтис победил нокаутом Томпсона на UFC Fight Night 148
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Энтони Петтис победил Стивена Томпсона благодаря нокауту во втором раунде боя на турнире UFC Fight Night 148.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги
У 80-летней знаменитости отказали ноги. В первых числах марта Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом.
Обновлено вчера в 02:12
Общество
Ученые оценили последствия тепловой бомбы в Тихом океане
Проанализировав последствия, ученые сделали вывод: за последние сто лет эти опасные явления участились и стали продолжительнее.
Обновлено в 01:00
Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
Технологии
Во́зрастов или возрасто́в – как ставить ударение?
Получается, нет никакой стройности, и мы вынуждены не просто запоминать что здесь ударение ставится так, а в другом будто бы точно таком же или похожем случае – иначе, но мы также должны уметь перестраиваться на меняющуюся норму.
Обновлено вчера в 17:17
Культура
Зрители обрушились на «Первый канал» из-за посмертных концертов Началовой
Обновлено вчера в 06:48
Политика
С зарубежных счетов Венесуэлы похищено 30 млрд долларов
На днях президент республики Николас Мадуро обвинил Дональда Трампа в краже у Венесуэлы 5 млрд долларов, предназначавшихся для производства лекарств.
Обновлено в 00:59
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено вчера в 00:36
Спорт
Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тест
Обновлено вчера в 11:25
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Здоровье
Епархия установит в амурских поликлиниках плакаты против абортов
В женских консультациях и поликлиниках Амурской области установят информационные стенды, призывающие общество отказаться от абортов.
Обновлено вчера в 07:51
Политика
Порошенко призвали покаяться на коленях
Обновлено в 00:19
Авто
Сносит крышу: О необычной поломке ВАЗ-2107 рассказали эксперты
Начиная с появления ВАЗ-2107 вместо натяжного потолка с красивым дизайном на «семерке» появилась жесткая формованная деталь, которая иногда падала целиком или по частям.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй
Собеседник газеты утверждает, что в британском правительстве 11 министров пришли к мнению, что Мэй должна покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Трамп радуется завершению расследования Мюллера
Как писал сайт kp.ru, 23 марта появилась информация о том, что министр юстиции США Уильям Барр намерен опубликовать основные положения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено вчера в 20:54
Единоборства
Федор Чудинов победил Вужати Нуерланга
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Российских журналистов не пустили в Киев
Российских журналистов, летевших в Киев из Риги, не пустили на Украину. Об этом 24 марта сообщает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 00:53
Политика
В Таиланде началось голосование на парламентских выборах
Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Медведев поручил разработать концепцию нового КоАП
Минюст и Минэкономразвития России должны подготовить новую версию документа до 1 июня Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился до 1 июня разработать концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Обновлено в 01:02
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено 22 марта в 10:55
Футбол
Станислав Черчесов: Всех травмированных подлечили
Атмосфера рабочая, всех травмированных подлечили. Планомерно готовимся к матчу с Казахстаном, - цитирует тренера пресс-служба РФС.
Обновлено вчера в 06:33
Экономика
The Conversation (Австралия): иммиграция — угроза для зарплат и занятости? (The Conversation)
В оценке воздействия иммиграции на рынок труда наиболее интуитивный подход заключается в том, чтобы рассматривать иммигрантов как однородную группу, а иммиграцию — как простое увеличение населения.
Обновлено вчера в 20:25
Шоу-бизнес
Что подарила Началовой перед смертью ее дочь, рассказала Катя Лель
Российская певица Катя Лель рассказала, что ушедшая из жизни исполнительница Юлия Началова очень любила дельфинов, и ее дочь перед смертью подарила матери рисунок дельфинчика.
Обновлено вчера в 19:54