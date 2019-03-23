Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделюВедомости вчера в 03:56

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Читать в источнике
с чего всё началось

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).
Ведомостивчера в 03:56

Подробнее о событии

«В случае санкций мы вполне можем снова увидеть очередной отток вкладов»

Банки.ру17:02

Ставки вкладов и кредитов могут начать снижаться уже через неделю

Финмаркетвчера в 08:49

Эксперты прогнозируют снижение ставок по вкладам уже через неделю

Life.ruвчера в 12:18

Банки вскоре начнут снижать ставки по кредитам и депозитам. Каким будет снижение?

BFM.ruвчера в 13:53

Банковские ставки начнут снижаться уже через неделю

АБНвчера в 10:43

Банки начнут снижать ставки по вкладам в начале апреля

Красная веснавчера в 14:57

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Ведомостивчера в 03:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца

Обновлено в 04:31
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в Киеве

Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Финансы

Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

NI оценило эффективность российского Су-35С

Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Авто

В Сети показали фото BMW X5 M без камуфляжа

Фотошпионы показали в Сети фото нового BMW X5 M без камуфляжа.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан»

Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию.
Обновлено в 17:09
Гаджеты

Зарядка Oppo SuperVOOC станет ещё быстрее

Китайская компания по производству потребительской электроники Oppo Electronics Corporation ускорят свот зарядное устройство SuperVOOC.
Обновлено в 14:04
Общество

«Зеленая планета» объявила старт продаж новых квартир в Ново-Троицком

Обновлено в 17:48
Происшествия

После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело

По факту массового отравления людей в дагестанском Хасавюрте возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщается в Instagram управления МВД по Дагестану.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Источник сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных

Ранее ряд крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, сообщили, что в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза.
Обновлено в 14:24
Общество

Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае

Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 03:58
Авто

Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России

Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Общество

Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Политика

Совбез счел закон о суверенном Рунете вынужденной мерой из-за угроз извне

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что законопроект об устойчивости Рунета является не изоляцией, а вынужденной мерой, принятой в связи с угрозами, исходящими со стороны ряда западных стран, в том числе США и Великобритании.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Концерт петербургской группы «Црвених Цветова» сорвали в Оренбурге

Обновлено в 11:01
Космос

Ученые объяснили возникновение во Вселенной белых дыр

Ученые заявили, что во Вселенной имеются загадочные объекты, так называемые белые дыры, они возникают из переродившихся черных дыр.
Обновлено в 04:18
Футбол

«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»

Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Футбол

Кипр — Бельгия 0:2

Вингер "Челси" сборной Бельгии Эден Азар назвал лучший матч в своей карьере.
Обновлено в 13:18
Общество

В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04
Игры

Хидео Кодзима: производство Death Stranding достигло «решающего этапа»

По словам Кодзимы, производство игры находится на «решающем этапе».
Обновлено в 06:37
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Спорт

Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти матери

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо, в котором рассказала о трудностях своей жизни, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:50
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Здоровье

Пассивный алкоголизм влияет на здоровье детей

Пассивный алкоголизм влияет на здоровье детей.
Обновлено в 17:07
Футбол

Болельщики повесили баннер про Югославию на матче Россия–Казахстан

Обновлено в 10:33
Политика

Тревожные настроения: все больше россиян готовы принимать участие в протестах

46% россиян отметили, что среди их родных, друзей и коллег доминируют тревожные настроения.
Обновлено вчера в 04:41
Авто

Последние проекты автозавода из Серпухова

До 1989 года автозавод специализировался на выпуске мотоколясок.
Обновлено в 10:13
Интернет

Пользователям Telegram разрешили удалять сообщения собеседников

Созданный бизнесменом Павлом Дуровым интернет-мессенджер Telegram обзавелся новой функцией: у пользователей появилась возможность удалять всю личную переписку и в своем аккаунте, и на устройствах своих собеседников — без срока давности.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа

В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено в 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное