Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделюВедомости вчера в 03:56
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
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с чего всё началось
Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).Ведомостивчера в 03:56
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Шоу-бизнес
Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца
Обновлено в 04:31
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
NI оценило эффективность российского Су-35С
Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Авто
В Сети показали фото BMW X5 M без камуфляжа
Фотошпионы показали в Сети фото нового BMW X5 M без камуфляжа.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан»
Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию.
Обновлено в 17:09
Гаджеты
Зарядка Oppo SuperVOOC станет ещё быстрее
Китайская компания по производству потребительской электроники Oppo Electronics Corporation ускорят свот зарядное устройство SuperVOOC.
Обновлено в 14:04
Происшествия
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело
По факту массового отравления людей в дагестанском Хасавюрте возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщается в Instagram управления МВД по Дагестану.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Источник сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных
Ранее ряд крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, сообщили, что в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза.
Обновлено в 14:24
Общество
Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае
Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 03:58
Авто
Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России
Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Политика
Совбез счел закон о суверенном Рунете вынужденной мерой из-за угроз извне
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что законопроект об устойчивости Рунета является не изоляцией, а вынужденной мерой, принятой в связи с угрозами, исходящими со стороны ряда западных стран, в том числе США и Великобритании.
Обновлено в 18:06
Космос
Ученые объяснили возникновение во Вселенной белых дыр
Ученые заявили, что во Вселенной имеются загадочные объекты, так называемые белые дыры, они возникают из переродившихся черных дыр.
Обновлено в 04:18
Футбол
«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»
Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Футбол
Кипр — Бельгия 0:2
Вингер "Челси" сборной Бельгии Эден Азар назвал лучший матч в своей карьере.
Обновлено в 13:18
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04
Игры
Хидео Кодзима: производство Death Stranding достигло «решающего этапа»
По словам Кодзимы, производство игры находится на «решающем этапе».
Обновлено в 06:37
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Спорт
Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти матери
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо, в котором рассказала о трудностях своей жизни, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:50
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Здоровье
Пассивный алкоголизм влияет на здоровье детей
Пассивный алкоголизм влияет на здоровье детей.
Обновлено в 17:07
Политика
Тревожные настроения: все больше россиян готовы принимать участие в протестах
46% россиян отметили, что среди их родных, друзей и коллег доминируют тревожные настроения.
Обновлено вчера в 04:41
Авто
Последние проекты автозавода из Серпухова
До 1989 года автозавод специализировался на выпуске мотоколясок.
Обновлено в 10:13
Интернет
Пользователям Telegram разрешили удалять сообщения собеседников
Созданный бизнесменом Павлом Дуровым интернет-мессенджер Telegram обзавелся новой функцией: у пользователей появилась возможность удалять всю личную переписку и в своем аккаунте, и на устройствах своих собеседников — без срока давности.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа
В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено в 11:30