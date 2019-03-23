Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделюВедомости 03:56

Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).

с чего всё началось

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Происшествия В Мали при атаке убиты 110 человек В результате атаки на деревню в Мали были убиты 110 человек.

Спорт Загитова могла сняться с чемпионата мира Олимпийская чемпионка Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.

Происшествия В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия В квартире в центре Москвы сотрудники полиции и ФСБ нашли и изъяли арсенал огнестрельного оружия.

Происшествия У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Политика Суд запретил передачу думского мандата Грудинину В Центризбиркоме России сообщили, что суд в Москве отказался передавать мандат депутата Госдумы коммунисту и экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину.

Космос Магнитная буря прогнозируется на Земле 24 марта На Земле ожидается магнитная буря 24 марта, она будет слабой, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Политика Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.

Армия и оружие На Донбассе уничтожен украинский оккупант, ещё один каратель погиб при невыясненных обстоятельствах В районе проведения оккупационной операции на Донбассе 22 марта погиб украинский военнослужащий Николай Денисов, который приехал в распоряжение комендатуры Константиновки.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Здоровье Неправильная плесень: признаки испортившегося сыра Зачастую трудно определить, что сыр с плесенью испортился, ведь на нем уже есть плесень.

Авто В РФ появился обновленный кроссовер Mazda CX-9 Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.

Авто Jaguar Land Rover засудил китайскую компанию за плагиат Процесс разбирательства по поводу копирования Evoque получился очень затяжным, британская сторона возмущалась плагиатом еще во время премьеры кроссовера Landwind X7 на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2014 года.

Политика В Киеве завершился митинг националистов Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Банки начали блокировать счета самозанятых из-за денежных переводов По законодательству самозанятые не должны регистрироваться как ИП, а значит, не могут открывать расчетные счета в банках.

Политика В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

Политика Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".