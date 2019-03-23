Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделюВедомости вчера в 03:56
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
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с чего всё началось
Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).Ведомостивчера в 03:56
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Экономика
Китай примет меры для повышения открытости финансового сектора
Власти Китая планируют принять комплекс мер для повышения открытости финансового сектора в целях создания благоприятной среды для иностранных инвесторов и улучшения качества обслуживания реального сектора экономики.
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США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников
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Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
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Казахстан — Россия 0:2 (Перерыв)
Нападающий сборной России Денис Черышев открыл счет на 19-й минуте в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Казахстана.
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Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в жилом доме в Киеве
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Политика
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Шоу-бизнес
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Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
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Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
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Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
Обновлено вчера в 19:11
Политика
В Петербурге начался митинг «За свободные выборы»
Обновлено в 07:00
Технологии
В Петербурге начались испытания атомного ледокола «Лидер»
В Санкт-Петербурге прошли первые испытания атомного ледокола «Лидер», который может стать самым большим и мощным судном подобного класса.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи
По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:59
Футбол
Эрнан Креспо: «Лаутаро — потенциальный чемпион и находка для „Интера“»
Экс-форвард «Интера» аргентинец Эрнан Креспо оценил игру своего соотечественника Лаутаро Мартинеса, который демонстрирует результативность в миланском клубе.
Обновлено в 10:28
Общество
Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске
Обновлено в 02:18
Здоровье
Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания
Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
Транспорт
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для транспорта из-за снегопада
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Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено 22 марта в 11:46
Авто
Опубликованы данные о новом Chevrolet Corvette C8
Появилась информация о новом поколении спортивного купе Chevrolet Corvette C8.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
НАТО считает операцию в Югославии необходимой и легитимной
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Обновлено в 09:28
Спорт
Павловой вручили приз как лучшему новичку сезона
В Холменколлене во время заключительного этапа Кубка мира прошла церемония награждения лучшего новичка сезона-2018/19 среди женщин.
Обновлено в 10:26
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Мария Кожевникова назвала причину ссоры с Собчак
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После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла массовая драка. Видео появилось в социальных сетях.
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Шоу-бизнес
Адель и Дженнифер Лоуренс вызвали ажиотаж вокруг своих танцев в баре
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Политика
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Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено вчера в 19:01