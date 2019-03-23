Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделюВедомости 03:56
Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Спорт
Российские мужчины-одиночники остались без медалей чемпионата мира
Единственным видом программы, в котором россияне остались без медали, стал турнир мужчин-одиночников.
Обновлено в 09:07
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Общество
Росстат назвал долю заядлых курильщиков среди россиян
Каждый пятый россиянин (22,5%) является заядлым курильщиком и не может ни дня обойтись без сигареты, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 13:21
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено в 08:50
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
На питерской ТЭЦ лебеди попали в мазут
Лебеди пытались очиститься самостоятельно, поэтому мазут попал не только на оперение, но и в пищеварительный тракт.
Обновлено в 13:25
Спорт
Эксперт высказалась об инциденте с лыжницей Белоруковой
Двукратная чемпионка мира в лыжных гонках Ольга Завьялова прокомментировала поведение россиянки Юлии Белоруковой в четвертьфинале спринта на финальном этапе Кубка мира в Канаде, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:37
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Происшествия
Кемеровчане помянули погибших при пожаре в «Зимней вишне»
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.
Обновлено в 11:55
Музыка
Мединский верит в победу Лазарева на «Евровидении»
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что надеется на победу Сергея Лазарева международном музыкальном конкурсе «Евровидение».
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Общество
В НВМУ откроют спорткомплекс с тренажером для горнолыжного спуска
Новый комплекс разместится в памятнике культурного наследия - историческом здании старинной фильтро-озонной станции, в котором идет масштабная реконструкция.
Обновлено в 07:15
Космос
Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра
Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено в 12:26
Общество
В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе
Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Звезда шоу «Дом-2» Руслан Проскуров сыграл свадьбу
О личной жизни шоумен не распространялся, но накануне стало известно, что они с возлюбленной сыграли свадьбу.
Обновлено в 07:32
Футбол
«Бавария» может перехватить Йовича у «Барселоны»
"Бавария" намерена усилить свой состав сербским нападающий "Айнтрахта" Лукой Йовичем, который стал одним из открытий сезона в Бундеслиге.
Обновлено в 08:29
Космос
В РАН предупредили о сильной магнитной буре 24 марта
Ученые Физического института РАН опубликовали на сайте прогноз, согласно которому 24 марта на Земле с вероятностью 30% пройдет магнитная буря.
Обновлено в 06:52
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
"Ни одному президенту Украины — ни нынешнему, ни будущему — никогда не удастся вернуть Крым в состав украинского государства", - заявил он в комментарии телеканалу RT.
Обновлено в 09:00
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Хоккей
«Нефтяник» и «Сарыарка» второй матч подряд сыграют третий овертайм
Сегодня «Нефтяник» на выезде играет с «Сарыаркой» в 1/4 финала Кубка Петрова. Это шестой матч серии, в которой альметьевцы ведут 3-2.
Обновлено в 11:28
Футбол
«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.
Обновлено в 13:29
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56