Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделюВедомости вчера в 03:56
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
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с чего всё началось
Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).Ведомостивчера в 03:56
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Авто
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Игры
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Политика
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Космос
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Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Обновлено в 02:58
Происшествия
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Семь человек госпитализированы после ДТП под Петербургом
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В районе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье в Молуккском море недалеко от острова Сулавеси.
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Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России
Как отметила министр, ЗОЖ – в целом главный ресурс для снижения уровня смертности в России.
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Обновлено вчера в 13:33
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Исследователи из разных стран изучили эволюцию религий, начиная с каменного века и заканчивая промышленной революцией, и выяснили, что карающие боги возникли из-за резкого увеличения популяции людей.
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В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
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Культура
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Политика
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Хоккей
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Политика
Евросоюз ничего не может противопоставить США, Китаю и России
Крупные державы делают ставку на собственном развитии, а ЕС нечего противопоставить принципам США, Китая и России «национальные интересы — прежде всего».
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