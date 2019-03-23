Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделюВедомости вчера в 03:56

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
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Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).
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