Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделюВедомости вчера в 03:56
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).Ведомостивчера в 03:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Политика
Точка невозврата в статусе Донбасса пройдена, заявила Поклонская
"Уверена, что точка невозврата в вопросе территориальной принадлежности Донбасса пройдена", — сказала собеседница агентства.
Обновлено в 03:53
Космос
Навигационные спутники «Глонасс-М» возобновили работу
Обновлено в 04:16
Политика
Трамп поздравил Токаева с вступлением в должность главы Казахстана
Президент США Дональд Трамп направил поздравительную телеграмму новому президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Обновлено в 07:29
Общество
Жители Челябинской области могут писать Алексею Текслеру в Instagram
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям Южного Урала с просьбой предложить места и объекты, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь.
Обновлено вчера в 07:12
Спорт
Россия отобралась на командный ЧМ по фигурному катанию
Сборная России квалифицировалась на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Происшествия
Сезон фонтанов открылся прорывом трубы в Пушкине
Сегодня, 24 марта, на проезжей части Конюшенной улицы после прорыва водопроводной трубы забил фонтан.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми»
В НАТО заявили, что бомбардировки Югославии без санкции СБ ООН были "необходимыми и легитимными".
Обновлено в 06:29
Политика
Песков рассказал, когда Назарбаев уведомил Путина об отставке
Сложивший полномочия президента Казахстана Нурсултан Назарбаев уведомил российского лидера Владимира Путина об уходе с поста за несколько часов до публичного выступления.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Столбы посреди дороги: депутат пытается забрать у жителей посёлка проезд к дому
Обновлено в 07:30
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Авто
Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили
В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
Обновлено 22 марта в 18:30
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Британцы вышли на марш с требованием повторить референдум по Brexit
Марш в поддержку повторного референдума о выходе Великобритании из ЕС организован в Лондоне.
Обновлено вчера в 11:15
Футбол
Каземиро: «„Реалу“ не хватает Роналду»
Обновлено в 05:23
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Одного из самых разыскиваемых преступников задержали в Румынии
В Румынии задержали британца, находившегося в списке самых разыскиваемых преступников Туманного Альбиона, сообщает издание Daily Star.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино
Актриса Анджелина Джоли прекращает сниматься в фильмах. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Sun LA, с чем это связано.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой по группе
Участница знаменитой британской группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой Джери Холливэлл.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Митинг КПРФ в Москве собрал около 2,5 тысячи человек
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Во Франции посла уволили из-за сексуальных домогательств
Французское правительство лишило полномочий посла Вануату, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 04:47
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева опубликовала совместный снимок с сыном и матерью
Виктория Лопырева опубликовала в Instagram фотоснимок, где находится в компании своей матери и новорожденного сына.
Обновлено в 03:31
Общество
Число жертв циклона в Мозамбике возросло до 417
Количество жертв тропического циклона «Идай» в Мозамбике возросло до 417. Об этом сообщает издание Daily Sabah, ссылаясь на местные власти.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В Испании задержали престарелых грабителей банков
В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено вчера в 19:40
Игры
Из Apex Legends убрали читерскую подсадку. Наконец-то!
С началом первого сезона в Apex Legends разработчики сделали один маленький, но очень важный фикс – убрали вентиляцию из комнат в бункере.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча
Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Хоккей
Хоккеист Кузнецов ответил на оскорбление канадского эксперта
Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов счел ненужным вступать в перепалку с 85-летним канадским хоккейным экспертом Доном Черри, оскорбившим россиянина за его празднование гола в матче с "Тампа-Бэй" (4:5 ОТ).
Обновлено в 07:45