Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделюВедомости вчера в 03:56

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
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с чего всё началось

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
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Врач рассказала, почему бомбардировки Югославии были геноцидом

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США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников

По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.
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Актер Станислав Садальский назвал шоумена Максима Галкина бездарным и добавил, что Галкин ведет на телевидении такие же бездарные шоу, сообщает в воскресенье Газета.ru.
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В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
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Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско

Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
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Украина усилила меры безопасности на границе с Россией перед выборами

Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии президентских выборов.
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В Мали более 130 человек убиты неизвестными

Обновлено вчера в 18:21
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Торговые центры Петербурга «заминировали» звонками с Украины

Торговые центры Петербурга 23 марта «заминировали» звонками с Украины.
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Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе

Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
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В США оценили видео с российским Су-35С в Сирии

Видеоролик с полетами российского Су-35С над Сирией стал поводом для американских СМИ обратить внимание на этот глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".
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Кандидат в президенты Украины считает, что Крым вернется в состав страны Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью местным СМИ сказал, что не знает, как вернуть Крым сразу после выборов.
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«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии

Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».
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