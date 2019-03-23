Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделюВедомости вчера в 03:56
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
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с чего всё началось
Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).Ведомостивчера в 03:56
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Здоровье
Врач рассказала, почему бомбардировки Югославии были геноцидом
Бомбардировки силами НАТО 1999 года Союзной республики Югославия являются геноцидом из-за примененных средств поражения и последствий, заявила РИА Новости начальник отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на индонезийском острове Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено вчера в 22:02
Спорт
Нина Мозер объявила о решении оставить тренерскую работу
Российский специалист Нина Мозер решила оставить работу тренера по фигурному катанию.
Обновлено в 05:53
Политика
Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Обновлено в 03:41
Футбол
Азар ответил на слухи о переходе в «Реал»
Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар прокомментировал информацию о своем переходе в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:30
Хоккей
«Бостон» вторым в сезоне набрал 100 очков, обыграв «Флориду»
"Бостон" обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НБА - 7:3. 42-летний капиатн "Брюинз" Здено Хара набарл в этой игре 2 (1+1) очка.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
«Такой уставший, жирный. За что мы тебе платим деньги?»: Басков вспомнил разговор с супругой олигарха
Известный певец Николай Басков в студии программы «Привет, Андрей» заметил, что с любым артистом может случиться ситуация, которая произошла с Юлией Началовой.
Обновлено в 03:30
Космос
США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников
По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.
Обновлено в 05:39
Политика
«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами.
Обновлено в 05:52
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Около 2,5 тысяч человек вышли в Москве на митинг КПРФ
Акция в защиту социально-экономических прав граждан на проспекте Академика Сахарова собрала 2,5 тысяч участников.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным
Актер Станислав Садальский назвал шоумена Максима Галкина бездарным и добавил, что Галкин ведет на телевидении такие же бездарные шоу, сообщает в воскресенье Газета.ru.
Обновлено в 05:27
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Политика
В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме
Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.
Обновлено вчера в 17:30
Авто
В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9
В России представлен обновленный японский кроссовер Mazda CX-9, который появится в продаже уже в этом месяце.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско
Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Футбол
Каземиро: «Реал» нуждается в Роналду
Обновлено в 06:11
Политика
Украина усилила меры безопасности на границе с Россией перед выборами
Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии президентских выборов.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В Мали более 130 человек убиты неизвестными
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
Торговые центры Петербурга «заминировали» звонками с Украины
Торговые центры Петербурга 23 марта «заминировали» звонками с Украины.
Обновлено в 03:02
Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
В США оценили видео с российским Су-35С в Сирии
Видеоролик с полетами российского Су-35С над Сирией стал поводом для американских СМИ обратить внимание на этот глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".
Обновлено в 04:53
Политика
Зеленский сказал, что не сможет вернуть Крым сразу после выборов
Кандидат в президенты Украины считает, что Крым вернется в состав страны Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью местным СМИ сказал, что не знает, как вернуть Крым сразу после выборов.
Обновлено 22 марта в 18:35
Экономика
«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии
Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:57
Авто
Из «Нивы» сделали машину - аттракцион
Водитель укротил на машине кузов и наварил металлические дуги, и теперь он с легкостью делает данный трюк.
Обновлено в 05:29