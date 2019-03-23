Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделюВедомости вчера в 03:56
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
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с чего всё началось
Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).Ведомостивчера в 03:56
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Политика
В Германии признали неспособность Европы противостоять России, США и Китаю
Россия, Китай и Соединенные Штаты конкурируют за влияние на формирование нового миропорядка, однако Европейскому союзу нечего им противопоставить, пишет профессор Кельнского университета Томас Егер в статье для Frankfurter Allgemeine.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Политика
Бойко заявил, что во время визита в Москву отстаивал интересы Украины
Украинский политик ответил на критику в свой адрес Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой правления "Газпрома" Алексеем Миллером отстаивал интересы Украины и ее граждан.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В Саратовской области автобус столкнулся с легковушкой
"По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологических условий и допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 9. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 01:24
Музыка
Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Обновлено вчера в 17:49
Общество
В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов
Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Авто
А что, если... дикие животные купили бы автомобили? Фантазия художника
Мюллер, используя свой опыт в 3D-искусстве, попытался выразить, как он видит классические автомобили в качестве транспорта для диких животных, таких как лев, бегемот, крокодил и панда.
Обновлено в 01:14
Путешествия
Конюхов на вёсельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
«Фёдор впервые пережил шторм в 12 баллов на вёсельной лодке за все свои походы на вёслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — приводит его слова РИА Новости.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Политика
Силовики открыли огонь в районе КПП у Золотого, заявили в ЛНР
Украинские силовики открыли огонь у населенного пункта Золотое в районе КПП, который должен заработать в воскресенье, сообщил журналистам с места событий министр иностранных дел, полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Обновлено в 02:18
Здоровье
Врач сызранской больницы рассказал о страданиях больных пневмонией
Как рассказали врачи, у больного с подозрением на пневмонию берется специальный анализ, определяющий содержание кислорода в крови.
Обновлено в 01:39
Футбол
Ракитич: «Даже мой отец не хвалит меня так, как Моуриньо»
Даже мой отец не хвалит меня так, как он. Было очень приятно услышать такие слова. Я надеюсь, Жозе скоро вернется к тренерской работе.
Обновлено в 02:25
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потратили почти $4 млн на ремонт нового дома
Меган Маркл и принц Гарри, согласно примерным оценкам, потратили на ремонт своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре £3 млн ($3,96 млн).
Обновлено в 01:55
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Акции протеста против президента и правительства проходят в Белграде
Обновлено вчера в 13:49
Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В Испании задержали престарелых грабителей банков
В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем
«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено вчера в 06:33
Экономика
В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императора
Скоро в Японии будут 10-дневные выходные, жители страны станут отмечать отречение от престола императора Акихито и чествовать нового правителя, сообщает британское издание The Financial Times.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Сан-Франциско застрелен человек
В американском городе Сан-Франциско прогремела стрельба. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения.
Обновлено в 01:52
Политика
Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцев
Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено вчера в 05:19
Спорт
Тренер Медведевой рассказал о своем отношении к Тутберидзе
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер поделился мнением относительно работы Этери Тутберидзе.
Обновлено в 03:16