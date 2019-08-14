Финансы
Ставки по рублевым вкладам резко опустилисьLenta.ru 01:04
Средняя максимальная ставка по депозитам населения у десяти крупнейших банков в первой декаде августа опустилась до 6,82 процента. Это минимальное значение с октября прошлого года, следует из материалов Банка России. В третьей декаде июля этот показатель составлял 7,05 процента.
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14 августа. Главное за минуту: курс рубля и ставки по вкладам продолжили снижаться
Банки.рувчера в 13:00
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