Ставки по ипотеке могут опуститься ниже 10% во второй половине годаРоссийская газета 11:06

Цикл повышения ставок на ипотечном рынке закончен, полагают аналитики. Уже во втором полугодии 2019 года вероятно снижение ставок по ипотечным кредитам до уровня 10 процентов и ниже. Это станет возможным при отсутствии новых стрессов в экономике, говорится в мониторинге Дом.рф.

Ставки по ипотеке могут опуститься ниже 10% во второй половине года

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