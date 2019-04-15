Финансы

Ставки по ипотеке могут опуститься ниже 10% во второй половине годаРоссийская газета вчера в 11:06

Цикл повышения ставок на ипотечном рынке закончен, полагают аналитики. Уже во втором полугодии 2019 года вероятно снижение ставок по ипотечным кредитам до уровня 10 процентов и ниже. Это станет возможным при отсутствии новых стрессов в экономике, говорится в мониторинге Дом.рф.
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Пора охладиться

Банки.рувчера в 17:02

Ипотека перестала дорожать

Lenta.ruвчера в 09:42

«Дом.рф» прогнозирует снижение средней ставки по ипотеке до 10% к концу года

Коммерсантъвчера в 08:19

Аналитики заявили об окончании цикла повышения ипотечных ставок

РБКвчера в 07:38

Средняя ставка по ипотеке во втором полугодии может снизиться до 10% - Дом.рф

Интерфаксвчера в 07:07

Эксперты: рост ставок по ипотеке в России остановился в марте 2019 года

ТАССвчера в 07:02

Ставки по ипотеке могут опуститься ниже 10% во второй половине года

Российская газетавчера в 11:06
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Общество

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Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
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Бурк — об Овечкине: Свечников выбрал не того парня, плохое бизнес-решение

Бывший генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз» Брайан Бурк, ныне работающий экспертом на канадском телевидении, прокомментировал драку Александра Овечкина и Андрея Свечникова.
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Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
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Обновлено вчера в 22:27
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Мошенники пытаются нажиться, прикрываясь «Единой картой петербуржца»

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Обновлено в 04:04
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В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
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Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия

Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк»

В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.
Обновлено в 02:44
Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В России соберут деньги на восстановление собора Парижской Богоматери

В России пройдет сбор средств на ремонт и реставрацию сгоревшего 15 апреля собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:11
Экономика

Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok

По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
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Космос

Pepsi запустит рекламу на орбите Земли

Целый кластер кубсатов образует, по замыслу разработчиков, на орбите Земли гигантский билборд, на котором с 2021 года будет транслироваться реклама.
Обновлено вчера в 05:35
Общество

Сын-школьник российского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Несовершеннолетний сын уральского мэра заработал за год более 400 тысяч рублей.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Попытка пары сфотографироваться у креста закончилась ударом молнии

В Испании молния ударила рядом с супружеской парой на вершине горы. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.
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Происшествия

В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду

Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Общество

Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.
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Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
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Общество

Определена пятерка самых состоятельных депутатов Саратовской облдумы

Предлагаем читателям ознакомиться с пятеркой самых состоятельных парламентариев.
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Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
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Жители Украины до сих пор смотрят российское телевидение

Глава правления неправительственной и внепартийной всеукраинской сети общественных активистов «ОПОРА» Ольга Айвазовская заявила о том, что жители Украины продолжают смотреть российское телевидение в преддверии выборов президента.
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Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
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Наука

В Севастополе найден тайный подземный ход

В Севастополе археологи обнаружили тайный подземный ход под четвертым бастионом, ранее неизвестный.
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В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

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Происшествия

В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов

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Алле Пугачевой исполнилось 70 лет

17 апреля Алла Пугачева выступит перед поклонниками на сцене Кремля.
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Происшествия

В Сети появилось видео пожара внутри собора Парижской Богоматери

В интернете появилось видео, снятое во время тушения пожара внутри всемирно известного собора Норт-Дам де Пари.
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Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

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В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%

Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
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