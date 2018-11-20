Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам первой декады ноября этого года выросла до 7,18%. В третьей декаде октября она составляла 7,03%, сообщает Банк России.

Ставка по вкладам в топ-10 банков России в ноябре выросла до 7,18%

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