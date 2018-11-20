Финансы

Ставка по вкладам в топ-10 банков России в ноябре выросла до 7,18%
Коммерсантъ
09:06

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам первой декады ноября этого года выросла до 7,18%. В третьей декаде октября она составляла 7,03%, сообщает Банк России.
Коммерсантъ09:06

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Российские банки продолжают повышать ставки по рублевым вкладам

Накануне.Ru18:33

В банках выросли ставки по рублевым вкладам

Вечерняя Москва17:17

Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде ноября выросла до 7,18%

ТАСС09:46

Ставка по вкладам в топ-10 банков России в ноябре выросла до 7,18%

Коммерсантъ09:06

Ставка по вкладам приблизилась к максимуму за 2018 год

News.ru06:22

Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в I декаде ноября выросла до 7,18%

ПРАЙМ05:52

Крупнейшие банки упорно повышают ставки рублевых вкладов

Ведомости07:16
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 22:25, Ашберн
Финансы

На Мосбирже оценили состояние российской финансовой системы

Российский рынок капитала находится в беспрецедентно хорошем состоянии, несмотря на внешнее давление со стороны санкций Запада.
Обновлено в 22:08
Финансы

Золото продолжает дешеветь на фоне укрепления доллара

Стоимость золота продолжает находиться в "красной зоне" во вторник вечером на фоне укрепления курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:31
Финансы

Санаи: Россия и Иран наращивают объем расчетов в нацвалютах

Более 20% расчетов в торгово-экономическом обороте России и Ирана осуществляется внациональных валютах.
Обновлено в 13:05
Финансы

Минфин Якутии сделает облигации доступными для жителей

Министерство финансов Якутии рассматривает возможность выпуска облигаций для населения, сообщает ЯСИА.
Обновлено в 15:26
Финансы

Глава Банка Англии Карни поддержал сделку Мэй по Brexit

Глава Банка Англии Марк Карни поддержал сделку по Brexit, предложенную премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщает Reuters.
Обновлено в 09:51
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Если это случится, то курс доллара рухнет на 30%

Во вчерашнем интервью Bloomberg TV эксперт сообщил, что дальнейший рост так называемого тройного дефицита США (ProFinance.ru: дефицит бюджета, торгового баланса и счета текущих операций) вскоре отпугнет иностранных покупателей облигаций Казначейства, что спровоцирует взрывной рост их доходности и обвальное падение курса доллара на 30%.
Обновлено в 18:34
Финансы

Ориентир доходности евробондов Русгидро в рублях снижен до 9-9,125%

Русгидро размещает трехлетние евробонды в рублях, организаторы - Газпромбанк, JP Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Обновлено в 11:46
Финансы

Биткоин снова стал центром криптовалютного рынка

Биткойн снова стал центром криптовалютного рынка.
Обновлено в 08:34
Финансы

ЦБ предупредил о рисках двузначной инфляции в 2019 году

Инфляция в России в случае реализации рискового сценария может подниматься до двузначных значений в 2019 году.
Обновлено в 16:17
Финансы

Назарбаев обсудил с главой Национального банка уровень инфляции

Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев доложил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву об основных факторах, способных повлиять на текущий уровень инфляции, сообщили 20 ноября в пресс-службе главы государства.
Обновлено в 06:23
Финансы

Россияне забирают валюту из банков третий месяц подряд

По данным регулятора, отток валюты из банков продолжается уже третий месяц подряд: в августе физлица вывели $1.1 млрд, в сентябре - $0.6 млрд, а в октябре - $0.5 млрд.
Обновлено в 07:37
Финансы

Работников уральского банка предупредили о сокращениях

В отчете временной администрации уточняется, что к 15 ноября 14 тыс. 793 вкладчика банка получили компенсации на общую сумму порядка 4,7 млрд рублей.
Обновлено в 08:21
Финансы

Курс евро получил удар из Италии

Эксперты считают, что у единой европейской валюты не очень хорошие перспективы из-за санкций, которыми Брюссель грозит Италии.
Обновлено в 10:20
Финансы

За год объем обязательств банков Казахстана почти не изменился

По состоянию на 1 октября 2018 года обязательства банков второго уровня Казахстана составили 21,6 трлн тенге ($58,8 млрд), что на 0,3% больше, чем 1 октября 2017 года.
Обновлено в 01:17
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Рубль чувствует себя достаточно уверенно против доллара и евро - Аналитика Онлайн

Напомним, что поддержку рублю оказывают новости о том, что американские конгрессмены не успеют в текущем году рассмотреть новый пакет санкций против России.
Обновлено в 08:54
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