Финансы
Ставка по ипотеке уменьшилась после снижения ключевой ставки ЦБMoneyTimes.Ru 13:57
По результатам четвертого за 2019-й год заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, впервые с марта 2018-го года регулятор снизил ключевую ставку - на 0,25%. С 17 июня она будет равняться 7,5%.
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