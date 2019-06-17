Финансы
Ставка по ипотеке уменьшилась после снижения ключевой ставки ЦБMoneyTimes.Ru 13:57
По результатам четвертого за 2019-й год заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, впервые с марта 2018-го года регулятор снизил ключевую ставку - на 0,25%. С 17 июня она будет равняться 7,5%.
Читать в источнике
Оценить184
Подробнее о событии
Показать все источники
«ЦБ ожидает сокращение темпов оттока капитала более чем вдвое – интересно, с чего бы?»
БИЗНЕС Onlineвчера в 02:10
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Происшествия
Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка
Обновлено в 07:15
Общество
Резюме для бухгалтера: пример, образец
Что изменилось в правилах, на какие профессиональные навыки обратить внимание, что надо и не надо писать в обязанностях — мы подготовили для вас лучшие примеры резюме бухгалтеров.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие
По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Обновлено в 13:42
Общество
Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США
Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 20:51
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
Пользователи WhatsApp из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера.
Обновлено в 19:59
Футбол
Украинский вратарь перейдет в «Реал»
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может стать частью второго состава мадридского "Реала", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:53
Политика
Зеленский считает необходимым расширить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину на учениях в Балтийском море
Польский десантный корабль Gniezno получил пробоину во время учений в Балтийском море у побережья Литвы.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Театры
Большой театр впервые поставил оперу-буфф Жака Оффенбаха «Перикола»
Государственный академический Большой театр России на Камерной сцене имени Б.А. Покровского впервые поставил оперу-буфф Жака Оффенбаха "Перикола".
Обновлено в 20:45
Политика
Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы
Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Экономика
Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и самая дешевая клубника
Эксперты сервиса объявлений "Юла" и производителя онлайн-касс "Эвотор" изучили спрос на клубнику в онлайне и в традиционных точках торговли и выяснили, где продается самая дорогая и самая дешевая ягода.
Обновлено в 20:45
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Общество
Гороскоп на 16 июня: День пройдет на «твердую четверку»
Вряд ли все, за что вы возьметесь, будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
Обновлено 15 июня в 19:00
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри
Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.
Обновлено в 18:20
Кино
Готовится приквел «Голодных игр»
Обновлено в 11:25
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Певица МакSим снова открывает свою школу искусств
Певица МакSим, как и некоторые другие звезды российского шоу-бизнеса, открывала в 2015 году свое учебное заведение – школу искусств, в которой детям преподавали сценическую речь, актерское мастерство, дефиле, музыкальную литературу, сольфеджио и еще много чего.
Обновлено в 19:45
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Обновлено в 05:06
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено в 09:51
Футбол
Ургант назвал любимую команду РПЛ
Обновлено в 20:58
Происшествия
В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Пассажиров и экипаж рейса 403 сообщением Якутск - Зырянка авиакомпании "Якутия" эвакуировали из-за неисправности самолета Ан-24.
Обновлено в 20:42
Политика
Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо вовлечен в коррупционный сговор с целью кражи средств госкомпаний за рубежом, а также ресурсов, выделяемых в качестве гуманитарной помощи, сообщил министр коммуникации страны Хорхе Родригес.
Обновлено в 19:32
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:51
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32