Ставка по ипотеке уменьшилась после снижения ключевой ставки ЦБMoneyTimes.Ru вчера в 13:57

По результатам четвертого за 2019-й год заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, впервые с марта 2018-го года регулятор снизил ключевую ставку - на 0,25%. С 17 июня она будет равняться 7,5%.

Ставка по ипотеке уменьшилась после снижения ключевой ставки ЦБ

Политика Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве» Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.

Политика Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Авто С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.

Авто Представлен обновленный электромобиль Renault Zoe На европейском рынке обновленные электромобили Renault Zoe появятся уже осенью, причем в компании обещают, что цены вырастут незначительно.

Политика Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины «Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.

Гаджеты Xiaomi тестирует новые функции в MIUI Launcher Функция Shortcuts при длительном нажатии на значок приложения позволяет запустить набор быстрых действий.

Происшествия На оранжевой линии метро Петербурга сломался состав На оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена произошел сбой из-за технической поломки состава.

Общество Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.

Энергетика «Газпром» снова увеличил экспорт в Европу «Газпром» снова увеличил экспорт в Европу «Газпром» смог стабилизировать свои экспортные поставки в Европу после резкого падения в начале года из-за теплой погоды.

Наука В США трансплантация кала впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной трансплантации кала, проинформировали в Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов Америки.

Культура Новую серию «Простоквашино» опубликовали в Сети Очередная серия "Возвращения в Простоквашино" называется "Мамонт из Простоквашино", ее уже можно посмотреть на YouTube.

Музыка У популярной певицы треснул костюм во время выступления У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.

Происшествия Из-за столкновения фур перекрыта трасса М-5 В районе Сима столкнулись два большегруза, в результате чего фуры полностью перекрыли дорогу в обе стороны.

Происшествия Более 30 человек задержаны на Сицилии по подозрению в связях с мафией На Сицилии сотрудники силового подразделения итальянского министерства финансов задержали 31 человека по подозрению в причастности к мафиозной группировке.

Происшествия Девятилетнему фигуристу раскроило голову на тренировке в Петербурге По предварительной версии, увечья ребенок получил во время тренировки по фигурному катанию: на голову мальчика случайно наступила коньком его партнерша.

Шоу-бизнес Ксения Собчак впервые упомянула о романе с Богомоловым На фоне развернувшегося конфликта между Ксения Собчак и Светланой Бондарчук светская львица впервые прояснила статус своих отношений с режиссером.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Музыка У лидера группы Megadeth обнаружили рак горла Гитарист и вокалист американской трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн написал в своем Facebook о том, что у него диагностировали рак горла.

Происшествия В шведской коммуне подняли флаг СССР Над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю утром в понедельник, 17 июня, подняли флаг Советского Союза.