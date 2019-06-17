Финансы
Ставка по ипотеке уменьшилась после снижения ключевой ставки ЦБMoneyTimes.Ru вчера в 13:57
По результатам четвертого за 2019-й год заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, впервые с марта 2018-го года регулятор снизил ключевую ставку - на 0,25%. С 17 июня она будет равняться 7,5%.
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«ЦБ ожидает сокращение темпов оттока капитала более чем вдвое – интересно, с чего бы?»
БИЗНЕС Online16 июня в 02:10
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
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