Экономика
Ставка на освоение месторождений в Мурманской области будет сниженаТАСС вчера в 11:40
Власти РФ поддержали инициативу Мурманской области снизить коэффициент ставки недропользования для разработчиков новых месторождений в регионе. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис по итогам заседания Госкомиссии по Арктике.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Полиция вытеснила участников митинга в Москве с Трубной площади
Силовики начали хватать предполагаемых участников несанкционированного митинга еще до его начала.
Обновлено в 14:31
Политика
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию в августе
В Кремле подтвердили подготовку визита президента РФ Владимира Путина во второй половине августа во Францию.
Обновлено в 14:13
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия
На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Три человека погибли в результате ДТП в Левокумском районе Ставрополья. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
«В 13:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, река Ока»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы.
Обновлено в 10:51
Футбол
«Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» в своём «твиттере» прокомментировало поражение красно-белых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
Обновлено в 14:08
Футбол
Аршавин оптимистично оценил шансы «Краснодара» против «Порту»
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что у «Краснодара» есть хорошие шансы пройти «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:30
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Старшие сыновья Яны Рудковской стали студентами МГИМО
Несколько часов назад продюсер поделилась радостной новостью о том, что её старшие сыновья стали студентами МГИМО.Рудковская воспитывает троих детей от двух браков: сыновей от союза с Батуриным, Андрея и Николая, один из которых является приемным, и сына Сашу от нынешнего мужа Евгения Плющенко.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09
Общество
Почти 600 жилых домов подтоплены из-за паводка в Амурской области
Паводок в Амурской области подтопил почти 593 частных жилых дома и 1286 придворовых территорий в 16 населенных пунктах.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»
Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
Обновлено в 08:46
Политика
Рябков назвал темы предстоящей встречи по Ирану в Вене
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене будут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центрально-африканская республика (ЦАР) отозвала свое признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено в 13:54
Футбол
Хусаинов: судья правильно засчитал гол «Тамбова» в ворота «Спартака»
Судейская бригада под руководством Михаила Вилкова приняла правильное решение, засчитав мяч "Тамбова" в ворота "Спартака" в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:53
Политика
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing – Эрдоган
Турции придется «переосмыслить» существующие заказы на самолеты Boeing, если Вашингтон продолжит своё давление на Анкару из-за отказа от покупки американских ЗРС Patriot в пользу российских С-400, сообщает ТГ-канал " Карточный Домик".
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.
Обновлено в 04:50
Политика
В России хотят запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
Во главе "значимых информационных ресурсов" не смогут быть иностранные граждане.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге
Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Японии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 около берегов Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:11