Власти РФ поддержали инициативу Мурманской области снизить коэффициент ставки недропользования для разработчиков новых месторождений в регионе. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис по итогам заседания Госкомиссии по Арктике.

Ставка на освоение месторождений в Мурманской области будет снижена

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