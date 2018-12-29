Экономика
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов. При этом все льготы по налогу действуют в прежнем объеме. Размер страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды также остался на прежнем уровне.
Российская газета00:27
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Ставка налога на добавленную стоимость с сегодняшнего дня повышена с 18-ти до 20%
Эхо Москвывчера в 18:07
С 1 января в России повышаются практически все налоги для предпринимателей
Радио Business FM Челябинск29.12.18 в 01:05
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