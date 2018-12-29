С 1 января 2019 года в силу вступают сразу несколько законов, которые касаются тарифов и налогов. Ставка налога на добавленную стоимость выросла с 18 до 20 процентов. По подсчетам Минфина, это позволит увеличить доходы бюджета на 620 миллиардов рублей в год.

С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак

Экономика Экономика Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, вводящий новые нормы по зачислению конфискованных в ходе борьбе с коррупцией средств, сообщает ИА REGNUM.

Энергетика Энергетика В России выросли акцизы на бензин С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.

Экономика Экономика Страховую защиту вкладов распространят на средства малого бизнеса С 1 января 2019 года система страхования вкладов распространяется на средства малых предприятий.

Энергетика Энергетика Цена российского газа для Армении составит $165 за тысячу кубометров «В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения», определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит $165 долл. за 1 тыс. куб. м», — говорится в сообщении на сайте «Газпрома».

Экономика Экономика В Москве выросла стоимость электроэнергии Тарифы на электроэнергию выросли в Москве с 1 января, стоимость одного киловатт-часа при однотарифном учете на территории столицы в первой половине 2019 года будет составлять 5,47 рубля вместо 5,38 рубля в 2018 году.

Экономика Экономика Michael Kors купил Versace за $2,12 миллиарда

Энергетика Энергетика В РФ снижаются ставки таможенных пошлин на нефть Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, направленный на снижение максимальной ставки вывозных таможенных пошлин на нефть, сообщает ИА REGNUM.

Экономика Экономика В Свердловской области 2019 год начнут с займов в бюджет В Свердловской области власти планируют в 2019 году привлечь коммерческие кредиты в размере порядка 5,5 млрд рублей.

Экономика Экономика Банкнота в 500 евро доживает последние дни Справедливости ради, последние банкноты в 500 евро были выпущены в 2014 году.

Экономика Экономика В России заработает сервис быстрых платежей В январе заработает новый сервис платежной системы Банка России, так называемый сервис быстрых платежей.

Экономика Экономика Работодатель согласится с графиком отпусков многодетных родителей Согласно Трудовому кодексу, отпуск сотрудников работодатель вправе планировать самостоятельно с учетом производственного процесса, но есть категории, к желаниям которых работодатель должен прислушаться.

Экономика Экономика Highland Gold завершила покупку рудника «Валунистый» на Чукотке

Экономика Экономика Регионы получили новые правила зачисления акцизов Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, устанавливающий новые правила зачисления доходов от акцизов в региональные бюджеты, сообщает ИА REGNUM.

Экономика Экономика Расширяется список товаров, подлежащих маркировке С 1 января правительство РФ наделяется полномочиями по определению списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает ИА REGNUM.