Экономика
С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак
С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табакВести.Ru02:48
С 1 января 2019 года в силу вступают сразу несколько законов, которые касаются тарифов и налогов. Ставка налога на добавленную стоимость выросла с 18 до 20 процентов. По подсчетам Минфина, это позволит увеличить доходы бюджета на 620 миллиардов рублей в год.
Вести.Ru02:48
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Повышение НДС с 1 января 2019 года: изменения, последствия и смысл инициативы
iReactor29.12.18 в 05:01
С 1 января в России повышаются практически все налоги для предпринимателей
Радио Business FM Челябинск29.12.18 в 01:05
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Экономика
Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, вводящий новые нормы по зачислению конфискованных в ходе борьбе с коррупцией средств, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:00
Энергетика
В России выросли акцизы на бензин
С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Страховую защиту вкладов распространят на средства малого бизнеса
С 1 января 2019 года система страхования вкладов распространяется на средства малых предприятий.
Обновлено в 03:04
Энергетика
Цена российского газа для Армении составит $165 за тысячу кубометров
«В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения», определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит $165 долл. за 1 тыс. куб. м», — говорится в сообщении на сайте «Газпрома».
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
В Москве выросла стоимость электроэнергии
Тарифы на электроэнергию выросли в Москве с 1 января, стоимость одного киловатт-часа при однотарифном учете на территории столицы в первой половине 2019 года будет составлять 5,47 рубля вместо 5,38 рубля в 2018 году.
Обновлено вчера в 16:32
Экономика
Michael Kors купил Versace за $2,12 миллиарда
Обновлено вчера в 08:31
Энергетика
В РФ снижаются ставки таможенных пошлин на нефть
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, направленный на снижение максимальной ставки вывозных таможенных пошлин на нефть, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
В Свердловской области 2019 год начнут с займов в бюджет
В Свердловской области власти планируют в 2019 году привлечь коммерческие кредиты в размере порядка 5,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:10
Экономика
Банкнота в 500 евро доживает последние дни
Справедливости ради, последние банкноты в 500 евро были выпущены в 2014 году.
Обновлено вчера в 11:59
Экономика
В России заработает сервис быстрых платежей
В январе заработает новый сервис платежной системы Банка России, так называемый сервис быстрых платежей.
Обновлено вчера в 16:10
Экономика
Работодатель согласится с графиком отпусков многодетных родителей
Согласно Трудовому кодексу, отпуск сотрудников работодатель вправе планировать самостоятельно с учетом производственного процесса, но есть категории, к желаниям которых работодатель должен прислушаться.
Обновлено вчера в 20:25
Экономика
Highland Gold завершила покупку рудника «Валунистый» на Чукотке
Обновлено вчера в 05:55
Экономика
Регионы получили новые правила зачисления акцизов
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, устанавливающий новые правила зачисления доходов от акцизов в региональные бюджеты, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Расширяется список товаров, подлежащих маркировке
С 1 января правительство РФ наделяется полномочиями по определению списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:50
Энергетика
Катар вышел из ОПЕК после 57 лет членства в организации
Катар был одним из 15 членов ОПЕК на протяжении 57 лет.
Обновлено вчера в 23:48