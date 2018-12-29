Экономика
Ставка НДС в России с 1 января выросла с 18% до 20%
Ставка НДС в России с 1 января выросла с 18% до 20%ПРАЙМвчера в 16:20
Закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с 18%, вступил в силу с 1 января 2019 года в России. Одновременно документ сохраняет все действующие льготные ставки по этому налогу, которые установлены в НК на уровне 10% или 0%.
ПРАЙМвчера в 16:20
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С 1 января в России повышаются практически все налоги для предпринимателей
Радио Business FM Челябинск29.12.18 в 01:05
Повышение НДС с 1 января 2019 года: изменения, последствия и смысл инициативы
iReactor29.12.18 в 05:01
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Происшествия
Новое ЧП в Магнитогорске: взорвалась маршрутка
Обновлено в 14:38
Происшествия
Самолет со спасенным в Магнитогорске ребенком вылетел в Москву
Самолет с младенцем, которого обнаружили под завалами после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, вылетел в Москву, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:38
Происшествия
В Магнитогорске при возгорании маршрутки пострадали три человека
Три человека пострадали в результате возгорания микроавтобуса в Магнитогорске Челябинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Обновлено в 14:44
Политика
В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры
Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
Спасатели извлекли тело одного из погибших в результате взрыва газа в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего знакомого.
Обновлено в 09:13
Политика
Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил
Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Москве в парке Горького обрушился мост
Мост частично обрушился в парке Горького в Москве, передает 1 января телекомпания НТВ.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 13:53
Космос
Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Младенца спасли из-под завалов в Магнитогорске
Младенца спасли из-под завалов после обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Обновлено в 06:51
Музыка
Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу «Голос»
Обновлено в 13:56
Происшествия
Бастрыкин прибыл на место трагедии в Магнитогорске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл к дому в Магнитогорске, где накануне из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
27 декабря гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к президенту России Владимиру Путину и предупредил его, что страна может оказаться в «спортивной самоизоляции», если эксперты Всемирного допингового агентства (WADA) до 31 декабря не получат доступа к данным.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Состояние младенца, спасенного в Магнитогорске, назвали крайне тяжелым
Обновлено в 08:50
Происшествия
В ФРГ мужчина умышленно наехал на пешеходов
Водитель в ФРГ в новогоднюю ночь совершил несколько умышленных наездов на пешеходов, инциденты произошли на северо-западе Германии в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.
Обновлено в 08:23
Политика
Болсонару поблагодарил Трампа за поддержку
Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за поддержку.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Спасатели с риском для жизни разбирают завалы дома в Магнитогорске
Обновлено в 13:06
Кино
Мягков резко ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Актер Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", назвал митрополита Рязанского и Михайловского "недалеким" после того, как тот раскритиковал картину.
Обновлено в 09:14
Политика
Британским СМИ новогоднее обращение Путина показалось «дерзким»
Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Обновлено в 13:17
Спорт
ВАДА выпустило заявление по дедлайну для России
ВАДА подтвердило, что 31 декабря 2018 года истек срок, когда российские власти должны были предоставить доступ к данным Московской лаборатории, и на сегодня (1 января 2019 года) агентство не получило доступ к этим данным, что стало нарушением условия восстановления прав РУСАДА.
Обновлено в 13:19
Политика
Варфоломей предоставит «новой» украинской церкви томос об автокефали
Обновлено в 09:46
Культура
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ
Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Футбол
Роналду вернется в состав сборной Португалии в 2019 году
Криштиану Роналду, который последние полгода играл за итальянский футбольный клуб "Ювентус", пообещал вернуться в состав сборной Португалии уже в этом году.
Обновлено в 14:11
Политика
Болсонару вступил в должность президента Бразилии
Жаир Болсонару, победивший на выборах президента Бразилии в октябре ушедшего года, во вторник официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России
Обновлено в 14:36
Общество
Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика.
Обновлено в 11:40