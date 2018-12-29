Финансы
Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января
Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 январяТАСС16:03
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%. Осенью 2018 года президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение НДС с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов.
ТАСС16:03
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С 1 января в России повышаются практически все налоги для предпринимателей
Радио Business FM Челябинск29 декабря в 01:05
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Финансы
Банкнота в 500 евро доживает последние дни
Справедливости ради, последние банкноты в 500 евро были выпущены в 2014 году.
Обновлено в 11:59
Финансы
Биржи США растут после заявлений Трампа о торговых переговорах с КНР
Основные американские фондовые индексы в последний рабочий день 2018 года торгуются в "зеленой зоне", инвесторы отыгрывают заявления президента США Дональда Трампа о торговых отношениях Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено в 10:02
Финансы
С новым курсом: ЦБ определил стоимость доллара и евро с 1 января
Курс доллара по отношению к суму опустился.
Обновлено в 04:11
Финансы
Воронежские финансисты закончили год в плюсе
В 2018 году администрация города и муниципальные финансисты решили ключевые задачи: не только остановили рост муниципального долга, но и снизили его объем.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы
Египет получит очередной транш кредита МВФ в январе
Египет получит очередной транш кредита МВФ в размере двух миллиардов долларов в январе будущего года, заявил председатель Центробанка АРЕ Тарек Амер на встрече с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Обновлено вчера в 14:52
Финансы
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам на новогодний период
Сбербанк объявил о повышении ставок по рублевым вкладам. Новые условия действуют на новогодний период, то есть до 31 января.
Обновлено вчера в 20:01
Финансы
Рубль заметно упал к доллару и евро по итогам 2018 года
С начала 2018 года падение рубля к доллару составило 17% к окончанию торгов 29 декабря, снижение к евро — 14%.
Обновлено вчера в 05:04
Финансы
ЦБ проверит ипотеку на финансовую прочность
Департамент финансовой стабильности Банка России (ЦБ) в начале 2019 года проведет стресс-тестирование (stress-testing) рынка потребительского и ипотечного кредитования в первом квартале 2019 года, сообщил сайт регулятора.
Обновлено 29 декабря в 01:07
Финансы
ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 октября до $470,2 млрд
Ранее ЦБ оценивал объем долга на 1 октября 2018 года ниже - на уровне $467,1 млрд.
Обновлено 29 декабря в 08:24
Финансы
ЦБ установил новогодний курс рубля
Центральный Банк РФ установил курсы валют, которые будут действовать в течение всех новогодних праздников.
Обновлено 29 декабря в 04:39
Финансы
«Известия» подвели экономические итоги года
Профицит бюджета и инфляция в 4,2% — среди итогов года, на которые обратили внимание в «Известиях».
Обновлено 28 декабря в 16:57
Финансы
Биржа Kraken открыла торговлю Bitcoin Cash и XRP за доллары и евро
Торговая платформа Kraken сегодня открыла пары Bitcoin Cash и XRP с возможностью покупки активов за евро и доллары.
Обновлено вчера в 05:14
Финансы
Пробьет дно: рублю предсказали крутое пике
Резкого ослабления рубля стоит ожидать в наступающем 2019 году, считают большинство экспертов.
Обновлено 29 декабря в 03:05
Финансы
Глава Минэкономики Казахстана назвал причины падения тенге
"Прогноз социально-экономического развития на следующий год забит на уровне 370 тенге", - цитирует Сулейменова Спутник - Казахстан.
Обновлено 29 декабря в 03:26
Финансы
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 29/12/2018
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 29/12/2018 Наименование Покупка, долл.
Обновлено в 01:02