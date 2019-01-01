Финансы
Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января
Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 январяТАСС16:03
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%. Осенью 2018 года президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение НДС с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов.
ТАСС16:03
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С 1 января в России повышаются практически все налоги для предпринимателей
Радио Business FM Челябинск29 декабря в 01:05
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Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького
Обновлено в 18:26
Политика
Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом
В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено в 20:43
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро
В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено в 18:00
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено в 18:18
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено в 17:42
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 11:07
Политика
Ющенко заявил о насильственном возврате украинцев в XVII век
Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что украинцев "возвращают в XVII век". Об этом он заявил в эфире ютьюб-канала "Бегущий Банкир".
Обновлено в 19:56
Кино
Рязанский митрополит осудил «Иронию судьбы»
Митрополит уверен, что идея фильма наполняет душу человеческую ложными и несбыточными мечтами.
Обновлено в 17:43
Происшествия
В Токио восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов
Восемь человек пострадали в Токио от преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов после наступления Нового года, водитель задержан и заявил полиции, что совершил "теракт", передали японские СМИ.
Обновлено в 18:54
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Обновлено в 19:29
Происшествия
Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Происшествия
40 человек могут оставаться под завалами дома в Магнитогорске
«Пока обнаружено четыре человека погибших, извлечены пять человек пострадавших, предположительно, под завалами находятся от 36 до 40 человек», — сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев прибывшему на место ЧП Владимиру Путину.
Обновлено в 10:17
Космос
Зонд OSIRIS-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну
Обновлено в 15:08
Финансы
Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%.
Обновлено в 16:03
Политика
Трамп призвал демократов прервать праздничные отпуска
Президент США Дональд Трамп утром предновогоднего дня из овального кабинета призвал демократов выйти из отпуска и проголосовать по бюджету, что могло бы положить конец приостановке работы примерно четверти федеральных ведомств.
Обновлено в 11:28
Политика
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Al Jazeera показала, как могли избавиться от тела Хашукджи
Телеканал Al Jazeera опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно увидеть, как в день убийства Джамала Хашукджи в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии заносят тяжелые непрозрачные пакеты, в которых, предположительно, находились останки журналиста.
Обновлено в 18:59
Экономика
МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.
Обновлено в 16:02
Единоборства
Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс
Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
Обновлено в 12:05
Космос
Нацисты не вернулись с Луны: СМИ назвали несбывшиеся прогнозы на 2018 год
Французская газета Le Monde отобрала несколько крупных событий в мире, которые должны были случиться в 2018 году, но так и не произошли.
Обновлено в 20:51
Происшествия
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
Президент Владимир Путин приехал в Магнитогорск, где рано утром в понедельник произошёл взрыв бытового газа в жилом доме.
Обновлено в 08:06
Политика
Путин в новогоднем обращении попросил россиян о душевной щедрости
Президент России Владимир Путин, обращаясь к россиянам по случаю Нового года, призвал их проявлять милосердие, душевную щедрость и быть чуткими по отношению тем, кто нуждается в помощи.
Обновлено в 12:47
Общество
Более 100 тыс. зрителей наблюдали в Лондоне за новогодним фейерверком
Как утверждают власти столицы, за фейерверком, начавшимся в полночь по британскому времени (03:00 мск), наблюдали более 100 тыс. зрителей.
Обновлено в 19:45
Происшествия
Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске
Обновлено в 09:49
Хоккей
Россия — Канада 1:1 (1-й перерыв)
Обновлено в 10:40
Происшествия
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске
Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.
Обновлено в 10:39
Общество
В Абхазии заявили об обесточивании всех выявленных «майнинговых ферм»
Энергетическая компания «Черноморэнерго» заявила, что прекратила подачу электроэнергии на все обнаруженные на территории республики фермы по майнингу криптовалют.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео
Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».
Обновлено в 03:55