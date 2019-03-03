Финансы

Статистика по инфляции в еврозоне не окажет поддержку евроПРАЙМ вчера в 03:03

Сегодня внимание участников рынка привлекут данные по инфляции в еврозоне, публикация которых планируется в 13.00 (мск). На наш взгляд, данные вряд ли продемонстрируют увеличение инфляции в ЕС и поэтому не окажут европейской валюте поддержку в паре с «американцем».
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Доллар и евро приготовились к весеннему рывку

Российская газета23:00

Статистика по инфляции в еврозоне не окажет поддержку евро

ПРАЙМвчера в 03:03
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Политика

Сын жертвы отравления в Эймсбери написал письмо Путину

Сын британки Дон Стерджес, скончавшейся в прошлом году после отравления в Эймсбери, Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просит его передать британским спецслужбам двух подозреваемых по данному делу.
Обновлено в 21:49
Спорт

Лыжница Жамбалова завоевала первое золото Универсиады-2019

Российская лыжница Алиса Жамбалова завоевала первую золотую медаль Универсиады-2019, которая проходит в Красноярске.
Обновлено в 23:03
Политика

Соратника убитого главы ДНР задержали в Ростове-на-Дону

Экс-министр финансов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев задержан в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 22:04
Происшествия

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке в Петербурге

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково при посадке, полиция проводит проверку.
Обновлено в 14:56
Политика

Немецкие СМИ рассказали о новой «угрозе» от «Северного потока — 2»

Прекращение транзита газа через Украину после ввода в строй "Северного потока — 2" может навредить отношениям России и европейских стран, пишет газета Handelsblatt.
Обновлено в 19:21
Единоборства

Магомедшарипов встретится со Стивенсом на турнире UFC 235

3 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 235, в рамках которого Забит Магомедшарипов проведёт свой пятый бой в Абсолютном бойцовском чемпионате.
Обновлено в 04:12
Политика

Пользователи соцсетей заставили Валерию удалить пост о Зеленском

Российская эстрадная певица Валерия (Валерия Перфилова) удалила свой пост о том, что проголосовала бы за шоумена и юмориста Владимира Зеленского, который участвует в президентской гонке на Украине.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Угроза взрыва на борту самолёта в Кемерове не подтвердилась

Ранее СМИ передавали, что мужчина, находившийся на борту самолёта, который должен был совершить рейс Кемерово — Москва, сообщил о якобы минировании воздушного судна, что стало причиной эвакуации пассажиров.
Обновлено в 22:49
Армия и оружие

США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения

Обновлено в 18:28
Космос

SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2

Компания Илона Маска SpaceX впервые в истории отправила в космос частный космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon).
Обновлено в 03:03
Политика

В Греции по запросу Украины задержан россиянин

Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:25
Политика

В Черногории тысячи людей вышли на протест против президента страны

Обновлено в 18:53
Происшествия

Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток

Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Происшествия

Боец UFC восхитился нокаутом российской продавщицы

Обновлено в 18:50
Авто

Продажи новых легковых автомобилей упали в 40 регионах РФ

Несмотря на небольшой рост продаж (+1%) в общероссийском масштабе в январе, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» зафиксировали рыночное падение сразу в 40 регионах нашей страны.
Обновлено в 03:07
Хоккей

Голы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» нанести поражение «Оттаве»

"Тампа-Бэй Лайтнинг" одержала победу над "Оттавой Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:33
Политика

Украине пригрозили отменой безвиза с ЕС и лишением помощи от МВФ

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине заморозкой безвизового режима с Евросоюзом, а также финансовой помощи от Международного валютного фонда.
Обновлено в 21:33
Политика

Названа причина провала переговоров между Кимом и Трампом

Неудачу переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме объяснили требованием американцев якобы закрыть находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана.
Обновлено в 21:44
Политика

Украинские националисты потребовали посадить Порошенко в тюрьму

Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес

Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне

Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено в 19:43
Происшествия

Во Владивостоке сгорел ресторан, пострадал один человек

Утром в воскресенье, 3 марта, во Владивостоке произошел пожар в здании ресторана "Небесный замок".
Обновлено в 20:59
Единоборства

Бен Аскрен победил Робби Лоулера удушающим приемом

Обновлено в 23:28
Политика

В Раде назвали способ возвращения Донбасса Украине

Депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» предположил, что Москва может оказать содействие Киеву в вопросе возвращения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 19:47
Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Чикаго», Ковальчук забил гол

Обновлено в 18:41
Происшествия

В Париже девять человек задержали в ходе протестов «желтых жилетов»

Обновлено в 09:51
Политика

Порошенко похлопал девушку по щеке за неудобный вопрос

Обновлено в 20:20
Кино

Телекомпания ВВС отказалась ставить в эфир песни Майкла Джексона

В воскресенье, 3 марта, издание The Sunday Times сообщило, что радиостанция Radio 2 отказалась от проката в своем эфире песен Майкла Джексона.
Обновлено в 23:22
Происшествия

Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем

Обновлено в 07:39
Политика

Вице-президент Венесуэлы назвала Гуайдо посмешищем

Объявивший себя «президентом» Венесуэлы Хуан Гуайдо «делает из себя посмешище» и «устраивает цирк на международном уровне», заявила вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес.
Обновлено в 19:53
Авто

УАЗ начал продажи обновлённого «грузовика» УАЗ «Хантер»

Обновлено вчера в 08:04
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