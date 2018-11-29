Футбол

Статистика от Туктамышевой. Фигуристка высмеяла падения Неймара
Спорт-Экспресс
03:38

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева иронично отозвалась о склонности к симуляциям на футбольном поле нападающего "ПСЖ" Неймара. Спортсменка заявила, что за всю свою карьеру не падала столько, сколько бразилец за 90 минут.
Спорт-Экспресс03:38

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«За всю карьеру я падала реже, чем Неймар за 90 минут». Бразильский симулянт довел даже Туктамышеву

Sport24.ru06:00

Туктамышева троллит Неймара

Спорт-Экспресс09:00

Туктамышева: я за карьеру падала меньше раз, чем Неймар за 90 минут

Чемпионат02:50

Елизавета Туктамышева: «За всю карьеру я падала меньше, чем Неймар за 90 минут сегодняшней встречи»

Спорт-3201:20

Елизавета Туктамышева: «За всю карьеру я упала на лед меньше, чем Неймар за 90 минут»

Матч ТВвчера в 18:49

Елизавета Туктамышева: «За всю карьеру я упала на лед меньше, чем Неймар за 90 минут»

Sportbox.RUвчера в 18:49

Туктамышева высмеяла Неймара после матча Лиги чемпионов

Газета.Ruвчера в 18:39
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Футбол

Спартак — Рапид 0:0 (1-й тайм)

Капитаном красно-белых назначен полузащитник Денис Глушаков, против которого сейчас настроены болельщики столичного клуба, требующие лишить игрока повязки лидера команды.
Обновлено в 10:50
Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарем де Хеа до 2020 года

Обновлено в 10:25
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«Тоттенхэм» потребовал у «Реала» 250 млн евро за Эриксена

Обновлено в 10:38
Футбол

Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид

Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» может состояться на «Сантьяго Бернабеу», передает Jugones de La Sexta.
Обновлено в 10:39
Футбол

Падения Неймара в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» возмутили Клоппа

Постоянные падения бразильца Неймара и других игроков возмутили наставника англичан.
Обновлено в 10:46
Футбол

Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России

Обновлено в 10:10
Футбол

«Зенит» наказан за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Карпина

Во время встречи болельщики сине-бело-голубых скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера ростовчан Валерия Карпина, ранее возглавлявшего московский «Спартак».
Обновлено в 09:58
Футбол

Лионель Месси: «Рад своему рекорду, узнал об этом от журналистов»

Обновлено в 10:12
Футбол

«Зенит» ждёт 45 тысяч болельщиков на матч с «Копенгагеном»

Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Копенгагеном» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» в четверг, 29 ноября, и начнётся в 20:55.
Обновлено в 09:10
Футбол

Игуаин: не считаю себя звездой «Милана»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин опроверг слухи о желании сменить команду и отметил, что не ставит себя выше одноклубников.
Обновлено в 10:42
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 04:59
Футбол

УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов

УЕФА представил команду недели по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:25
Футбол

Погребняк возобновил тренировки в общей группе «Урала»

Нападающий "Урала" Павел Погребняк приступил к общекомандным занятиям после того, как восстановился от травмы.
Обновлено в 10:39
Футбол

Зуев заверил, что находится в хорошей физической форме

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев сообщил, что находится в хорошей физической форме.
Обновлено в 10:55
Футбол

Агент Бейла не исключил, что игрок может перебраться в Серию А

Джонатан Барнетт, агент форварда мадридского «Реала» Гарета Бейла, не исключил, что футболист может перейти в клуб итальянской Серии А.
Обновлено в 10:56
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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