Экономика
Промышленное производство Китая за январь-февраль выросло на 5,3%ТАСС вчера в 22:47
Промышленное производство КНР за январь-февраль выросло в годовом исчислении на 5,3%. Об этом говорится в докладе, распространенном четверг на пресс - конференции Государственного статистического управления страны.
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Энергетика
В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране
Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России.
Обновлено в 01:00
Политика
МИД Швеции вызвал посла РФ в связи со шпионским скандалом
МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у РТС-банка
Банк России отозвал лицензию у Банка развития технологий и сбережений (РТС-банк), говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:25
Экономика
В России число зарегистрированных самозанятых превысило 40 тысяч
Официальный представитель ФНС России Борис Беляков еще в середине января говорил, что специальное приложение для смартфонов с начала года уже скачали "тысячи пользователей", а первый самозанятый зарегистрировался в первые же секунды наступления Нового года.
Обновлено в 02:57
Общество
Кинолог назвал самые кусачие породы собак
Таксы, считающиеся «диванно-комнатными» собаками, стоят на первом месте в статистике покусов как людей, так и животных, рассказал глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Школьницу из Швеции номинировали на Нобелевскую премию мира
Несколько шведских и норвежских политиков номинировали 16-летнюю школьницу из Швеции Грету Турнберг на Нобелевскую премию мира за вклад в движение за борьбу с глобальным потеплением.
Обновлено в 03:13
Происшествия
На московских рынках нашли майнинг-фермы
Обновлено вчера в 17:42
Транспорт
На Крымском мосту уложили половину рельсов
Строители уложили 19 из 38 км рельсов на двухпутной железной дороге через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Происшествия
Чёрные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 отправили в Париж
Авиакомпания Ethiopian Airlines отправила чёрные ящики пассажирского самолёта Boeing 737 MAX 8, потерпевшего крушение в Эфиопии 10 марта, для расшифровки в Париж.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Петербурге взорвали банкомат, но деньги не похитили
Неизвестные злоумышленники взорвали банкомат в магазине на Пулковском шоссе в в Московском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:36
Политика
СК возбудил дело в отношении главы Украинского института национальной памяти
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка Владимира Вятровича, главы Института национальной памяти Украины.
Обновлено в 03:02
Политика
Медведев согласовал строительство участка ВСМ Москва-Казань
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал доклад о начале строительства высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода в направлении Казани.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Москве у безработной украли сумку с 20 миллионами рублей
В Новой Москве неизвестный в подъезде жилого дома украл у женщины сумку с 20,4 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 01:55
Политика
Число россиян решили увеличить за счет мигрантов
По информации издания, в ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан России на 5-10 миллионов человек.
Обновлено в 01:35
Экономика
Чистая прибыль «КамАЗа» за 2018 год упала в 111 раз
Выручка "КамАЗа" за отчетный период выросла на 4,1%, до 151,1 млрд рублей, валовая прибыль снизилась на 45,6%, до 10,01 млрд рублей, убыток от продаж составил 666,85 млн рублей против прибыли от продаж в 6,76 млрд рублей годом ранее.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Екатеринбурге задержали экс-координатора «Открытой России»
В Екатеринбурге задержан бывший координатор местного отделения «Открытой России» Максим Верников.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Депутат Верховной рады: Украина несет космические потери в Донбассе
Украина несет космические потери в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной рады, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.
Обновлено в 03:33
Финансы
Российские банки получат рекордную прибыль в 2019 году
Как уточняется в сообщении, по итогам 2019 года прибыль составит 1,9 трлн рублей против 1,3 трлн по итогам 2018 года, рентабельность банков вернется на уровень 2013 года.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Забайкалье объявил голодовку командир отделения пожарной части
Сотрудники пожарной части из поселка Амазар Могочинского района Забайкалья выезжают на тушение пожаров в собственной обуви и чинят спецтехнику за свой счёт.
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Менеджер Юлии Началовой подтвердила, что певица в тяжелом состоянии
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в своем "Инстаграме" подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что певица находится в реанимации одной из столичных клиник, и ее состояние оценивается как тяжелое.
Обновлено вчера в 04:54
Автоспорт
Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг
«Гоночный директор «Формулы-1» FIA Чарли Уайтинг скончался сегодня утром (14 марта 2019 года) в Мельбурне в результате эмболии лёгочной артерии», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Сжегших верблюдов шаманов оштрафовали на 3 тысячи рублей
Ангарских шаманов, которые сожгли верблюдов во время обряда жертвоприношения, оштрафовали на три тысячи рублей.
Обновлено в 02:17
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
В одном из супермаркетов Петербурга обрушился пол
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
США испытают запрещенные ДРСМД ракеты
Обновлено вчера в 23:15
Авто
Назван самый дешевый в эксплуатации автомобиль в 2018 году
Обновлено в 02:56
Энергетика
Мировые цены на нефть растут в начале торгов
Мировые цены на нефть растут в начале торгов в четверг, 14 марта.
Обновлено в 01:18
Спорт
В России разработали замену мельдонию
Российские спортсмены стали использовать биологически активную добавку с аминокислотами и минералами вместо препарата мельдоний.
Обновлено вчера в 23:15