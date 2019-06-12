Армия и оружие

Старый советский пулемет уничтожил американский броневикЕвразия Daily вчера в 20:29

Йеменские повстанцы-хуситы с помощью старого советского пулемета ДШКМ уничтожили американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, который проезжал по дороге. Повстанцы все засняли на видео и выложили его в интернет.
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с чего всё началось
На YouTube появилась видеозапись
, на которой йеменские повстанцы при помощи советского пулемёта ДШКМ с калибром 12,7 мм уничтожают современный бронированный американский автомобиль.
Discover24вчера в 14:45

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Советский пулемет разгромил современный американский броневик

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Старый советский ДШКМ поджег американский бронеавтомобиль в Йемене

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Lenta.ruвчера в 08:56

Уничтожение новейшего броневика США советским пулеметом попало на видео

Известиявчера в 15:37
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