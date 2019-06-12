Армия и оружие
Старый советский пулемет уничтожил американский броневикЕвразия Daily вчера в 20:29
Йеменские повстанцы-хуситы с помощью старого советского пулемета ДШКМ уничтожили американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, который проезжал по дороге. Повстанцы все засняли на видео и выложили его в интернет.
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
На YouTube появилась видеозапись, на которой йеменские повстанцы при помощи советского пулемёта ДШКМ с калибром 12,7 мм уничтожают современный бронированный американский автомобиль.Discover24вчера в 14:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Опубликовано видео уничтожения современного американского броневика советским пулеметом
Взгляд.рувчера в 10:27
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Политика
Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным
Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание
Известный российский продюсер Бари Алибасов, который 6 июня был введен в медикаментозный сон, пришел в сознание.
Обновлено вчера в 06:17
Авто
Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля
С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено вчера в 04:01
Политика
Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики
На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено вчера в 10:04
Армия и оружие
В МИДе заявили, что в Венесуэле нет российского спецназа
Ранее американские СМИ сообщили, что Россия вывела значительную часть своих военных из Венесуэлы, поскольку власти страны из-за финансовых трудностей не могут оплачивать их работу.
Обновлено в 01:30
Авто
Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке
Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном
Обновлено вчера в 18:21
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Комиссар СЕ по правам человека планирует посетить Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович может посетить Крым в октябре 2019 года.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
Смолов отреагировал на освобождение Голунова
Нападающий сборной России Федор Смолов высказался об освобождении журналиста Ивана Голунова и снятии с него обвинений по делу о сбыте наркотических.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено 10 июня в 14:27
Здоровье
Названы 3 неожиданные причины развития диабета
Эксперты из Американского общество питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.
Обновлено вчера в 03:00
Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев обратился к Павлу Мамаеву
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев оставил запись в своем Instagram, посвященную полузащитнику «быков» Павлу Мамаеву.
Обновлено в 01:13
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Политика
Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Карибском море пропала лодка с 32 мигрантами из Венесуэлы
Лодка с 32 мигрантами из Венесуэлы, которые намеревались добраться до острова Кюрасао, пропала в Карибском море.
Обновлено в 00:49
Авто
Объявлены примерные цены на новый Kia Seltos
Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Наука
Неврологи рассказали о том, как интернет меняет мозг человека
Врачи-неврологи выяснили, какое влияние интернет оказывает на мозг.
Обновлено 10 июня в 11:19
Игры
Видео: каталогизация живности на далёкой планете в юмористическом приключении Journey to the Savage Planet
Обновлено в 02:00
Спорт
1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 19:16