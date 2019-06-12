Старый советский пулемет уничтожил американский броневикЕвразия Daily вчера в 20:29

с чего всё началось

Йеменские повстанцы-хуситы с помощью старого советского пулемета ДШКМ уничтожили американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, который проезжал по дороге. Повстанцы все засняли на видео и выложили его в интернет.

Политика Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание Известный российский продюсер Бари Алибасов, который 6 июня был введен в медикаментозный сон, пришел в сознание.

Авто Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".

Политика Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Политика В Киеве предложили новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Политика Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Общество Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети» «Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.

Армия и оружие В МИДе заявили, что в Венесуэле нет российского спецназа Ранее американские СМИ сообщили, что Россия вывела значительную часть своих военных из Венесуэлы, поскольку власти страны из-за финансовых трудностей не могут оплачивать их работу.

Авто Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.

Политика Комиссар СЕ по правам человека планирует посетить Крым Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович может посетить Крым в октябре 2019 года.

Футбол Смолов отреагировал на освобождение Голунова Нападающий сборной России Федор Смолов высказался об освобождении журналиста Ивана Голунова и снятии с него обвинений по делу о сбыте наркотических.

Политика Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.

Здоровье Названы 3 неожиданные причины развития диабета Эксперты из Американского общество питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.

Футбол Форвард «Краснодара» Игнатьев обратился к Павлу Мамаеву Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев оставил запись в своем Instagram, посвященную полузащитнику «быков» Павлу Мамаеву.

Технологии WhatsApp собрался судиться со своими пользователями Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.

Политика Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.

Политика На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.

Происшествия Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.

Происшествия В Карибском море пропала лодка с 32 мигрантами из Венесуэлы Лодка с 32 мигрантами из Венесуэлы, которые намеревались добраться до острова Кюрасао, пропала в Карибском море.

Авто Объявлены примерные цены на новый Kia Seltos Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.