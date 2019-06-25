Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканиюИзвестия вчера в 05:31
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
«Долг будет признаваться безнадёжным автоматически, после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором часть долга отнесена к истёкшему сроку давности», — уточнил сенатор.Парламентская газетавчера в 06:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил предложение признать старые задолженности по ЖКХ безнадёжными к взысканию
RT на русскомвчера в 16:01
В Госдуму внесен проект о признании задолженности по платежам ЖКХ безнадежной к взысканию
Агентство Москвавчера в 03:14
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
Политика
Порошенко забросали дымовыми шашками во время выступления
Обновлено в 05:08
Политика
Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании
Запуск проекта «Северный поток – 2» может быть отложен из-за позиции Дании.
Обновлено в 04:22
Экономика
Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов
Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:28
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова актера Вахтанга Кикабидзе о ситуации в Грузии.
Обновлено в 04:12
Политика
Правительство продлило продовольственное эмбарго
Правительство РФ продлило на 2020 год продовольственное эмбарго в ответ на санкции, в том числе для стран ЕС, США и Украины, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:14
Технологии
«Мегафон» начнет выдавать в своей сети заказы из интернет-магазинов
Российская компания «Мегафон», являющаяся одним из самых крупных операторов сотовой связи в России, планирует запустить сервис выдачи заказов интернет-магазинов.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Транспорт
МВД обновляет правила регистрации транспортных средств
Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Путешествия
В России планируют ограничить поток туристов на Байкал
25 июня в Москве на Всероссийском водном конгрессе спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов заявил об ограничении потока туристов на Байкал, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей
Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
В Конгрессе предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
В США конгрессмены Ро Ханна, Мэтт Гетц и Энтони Браун предложили внести поправку в военный бюджет страны, которая не позволит президенту использовать средства для нанесения удара по Ирану без одобрения Конгресса, сообщает Интерфакс .
Обновлено в 00:24
Политика
В ПАСЕ поставили условия России для возвращения
Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Происшествия
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Политика
Киевские власти оспорят переименование проспектов Бандеры и Шухевича
Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 03:53
Технологии
«Ростелеком» отразил все кибератаки на прямую линию с президентом
Прямая линия с Владимиром Путиным 20 июня продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило около двух миллионов обращений.
Обновлено в 05:01
Экономика
Правительство перезапустит программы поддержки авторынка
Обновлено в 05:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Роскомнадзор может завести новое административное дело против Google
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) намерена завести новое административное дело в отношении американской компании Google, сообщил 26 июня глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 04:20
Политика
Власти готовятся запретить ввоз грузинского вина
В предыдущие годы Россия уже запрещала ввоз грузинских вин и минеральной воды на несколько лет, что совпадало с кризисными периодами в отношениях двух стран в конце 2000-начале 2010-х годов.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Подмосковье отравились девять пациентов больницы
Обновлено в 04:09
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
Стоит отметить, что известная певица Лариса Долина посоветовала родителям Началовой отправиться на психологическую реабилитацию в Израиль, когда их семью постигла страшная трагедия.
Обновлено в 04:17
Экономика
Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Политика
В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода
Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Суд продлил арест братьев Магомедовых
Обновлено в 05:13