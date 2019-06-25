Просроченные долги по ЖКХ предлагают списывать как безнадежныеВести.Ru вчера в 10:40

Долги россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг предлагается считать безнадёжными, если они возникли в период, по которому уже истёк срок исковой давности.

с чего всё началось

Если россиянин решит судиться с управляющей компанией, чтобы обязать ее списать долг с истекшим сроком давности, он успеха не добьется – суды отказывают по таким искам, поскольку у них нет законодательной базы для принятия соответствующего решения, пояснили авторы инициативы.

Просроченные долги по ЖКХ предлагают списывать как безнадежные

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