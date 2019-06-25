Общество
Просроченные долги по ЖКХ предлагают списывать как безнадежныеВести.Ru вчера в 10:40
Если россиянин решит судиться с управляющей компанией, чтобы обязать ее списать долг с истекшим сроком давности, он успеха не добьется – суды отказывают по таким искам, поскольку у них нет законодательной базы для принятия соответствующего решения, пояснили авторы инициативы.
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с чего всё началось
Долги россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг предлагается считать безнадёжными, если они возникли в период, по которому уже истёк срок исковой давности.Парламентская газетавчера в 06:31
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Эксперт оценил предложение признать старые задолженности по ЖКХ безнадёжными к взысканию
RT на русскомвчера в 16:01
В Госдуму внесен проект о признании задолженности по платежам ЖКХ безнадежной к взысканию
Агентство Москвавчера в 03:14
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:55, Вашингтон
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В Саратове предотвратили теракт
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С 1 июля в Сахалинской области произойдет повышение тарифов на услуги ЖКХ. Ценники на основные коммунальные услуги поднимут на 2,4 процента.
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Верховный суд отменил решение о референдуме по свалке в Шиесе
Верховный суд России отменил решение Архангельского областного суда, который ранее разрешил провести местный референдум о запрете ввоза мусора из других регионов на полигон в районе станции Шиес на востоке региона.
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У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.
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Александр Семчев впервые стал дедушкой
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Недавно уфологам удалось открыть на Луне объект, который имеет непосредственное сходство с пятиконечной звездой.
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Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
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Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
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Ольга Наумова покинула «Магнит»
Обновлено в 03:10
Экономика
В Госдуме назвали способ снизить цены на золотые слитки для россиян
Государственная дума рассмотрит законопроекты, которыми планируется повысить привлекательность инвестиций в золотые слитки у россиян.
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Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России
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Несмотря на сложности с Galaxy Fold, Samsung не собирается отказываться от выпуска складных смартфонов с гибким экраном.
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Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Петросян высмеял отравление Бари Алибасова
Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
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Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено вчера в 13:56
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В Петербурге трамвай сбил велосипедиста
По данным группы во «ВКонтакте» «ДПТ и ЧП | Санкт-Петербург», велосипедиста сбил трамвай «Чижик» около 7:15.
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