Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканиюИзвестия 05:31

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
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с чего всё началось

Просроченные долги за ЖКХ предлагают списывать как безнадёжные

«Долг будет признаваться безнадёжным автоматически, после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором часть долга отнесена к истёкшему сроку давности», — уточнил сенатор.
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