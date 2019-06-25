Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканиюИзвестия 05:31

«Долг будет признаваться безнадёжным автоматически, после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором часть долга отнесена к истёкшему сроку давности», — уточнил сенатор.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

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