Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканиюИзвестия вчера в 05:31

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Читать в источнике
с чего всё началось

Просроченные долги за ЖКХ предлагают списывать как безнадёжные

«Долг будет признаваться безнадёжным автоматически, после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором часть долга отнесена к истёкшему сроку давности», — уточнил сенатор.
Парламентская газетавчера в 06:31

Подробнее о событии

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Известиявчера в 05:31

Эксперт: списание старых долгов ЖКХ может ухудшить платежную дисциплину

РИА Новостивчера в 08:21

Просроченные долги за ЖКХ предлагают списывать как безнадёжные

Парламентская газетавчера в 06:31

Эксперт оценил предложение признать старые задолженности по ЖКХ безнадёжными к взысканию

RT на русскомвчера в 16:01

Россиянам захотели простить долги за ЖКХ

Lenta.ruвчера в 04:25

В Госдуму внесен проект о признании задолженности по платежам ЖКХ безнадежной к взысканию

Агентство Москвавчера в 03:14

Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 02:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
Общество

Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s

Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков

Обновлено вчера в 01:47
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Обновлено вчера в 22:08
Культура

В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы

1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.
Обновлено вчера в 11:41
Наука

Названа главная опасность для женщин до 50 лет

Кардиологи выяснили, что женщины младше 50 лет, страдающие зависимостью от сигарет, в 13 раз больше подвержены риску развития сердечного приступа.
Обновлено в 00:36
Здоровье

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 01:35
Технологии

«Калашников» представил новое ружье против дронов

Самое компактное в мире «ружье» REX-2 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами представила группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил о досрочной отставке

Обновлено 24 июня в 12:15
Политика

Россияне стали лучше относиться к Украине

В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Кино

Скончался режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 23:23
Авто

BMW показала концепт-кар Vision M NEXT

Компания BMW представила новый концепт-кар Vision M NEXT — автомобиль дебютировал на мероприятии #NEXTGen в Мюнхене.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

В Новосибирске неизвестный застрелил мужчину на улице

Полиция и следователи в Новосибирске разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину на улице Гоголя, сообщает СУСК по области.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол

Барриос стал лучшим распасовщиком группового этапа Кубка Америки

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос стал самым точным распасовщиком группового этапа Кубка Америки, который проходит в Бразилии, сообщает TyC Sports.
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Ольга Копосова поделилась, как похудела на 12 килограммов

Обновлено вчера в 14:39
Космос

Инопланетяне передали человечеству послание из будущего с помощью световых сигналов, идущих с неба

Загадочные объекты выстроились в цепь, напоминающую новогоднюю гирлянду, а затем начали подавать световые сигналы.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост

Украинский гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство моста было колоссальной ошибкой Украинские СМИ снова публикуют мифы о Крымском мосте и его проблемах: гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что мост "вызывает посадку уровня Керченского пролива", передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 02:11
Политика

Украина отзывает своего посла при Совете Европы

Украина выступает против решения вернуть к работе в Парламентской ассамблее совета Европы Россию.
Обновлено вчера в 09:31
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Ребенок случайно застрелил своего брата-близнеца в США

В американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) 12-летний ребенок нашел ружье и случайно выстрелил в своего брата-близнеца.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

По информации издания "Хюрриет", в результате ДТП погибло по меньшей мере 10 человек.
Обновлено в 01:36
Хоккей

«Ванкувер» сделал квалификационное предложение Голдобину

Ванкувер сделал квалифицированные предложения шести игрокам. Среди них есть и россиянин Николай Голдобин.
Обновлено в 01:59
Политика

Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ

Появились данные о том, какие страны поддержали резолюцию, которая позволяет делегации из России принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 01:58
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Интернет

В Роскачестве сообщили о проверке клонов «ВКонтакте»

Эксперты Роскачества отобрали для тестирования 9 наиболее популярных приложений для прослушивания музыки из "ВКонтакте", которые доступны в Google Play, причем в магазине App Store ни одного похожего приложения обнаружить не удалось.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено вчера в 14:12
Общество

Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек

Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.
Обновлено в 01:00
Экономика

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено вчера в 17:00
Кино

Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна

Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное