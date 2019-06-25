Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканиюИзвестия вчера в 05:31
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
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с чего всё началось
«Долг будет признаваться безнадёжным автоматически, после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором часть долга отнесена к истёкшему сроку давности», — уточнил сенатор.Парламентская газетавчера в 06:31
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Эксперт оценил предложение признать старые задолженности по ЖКХ безнадёжными к взысканию
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В Госдуму внесен проект о признании задолженности по платежам ЖКХ безнадежной к взысканию
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