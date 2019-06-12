Футбол

Стартуют продажи билетов на матчи Евро-2020Невские Новости 00:57

12 июня в 15:00 по московскому времени на официальном сайте чемпионата Европы по футболу стартуют продажи билетов на финальную часть турнира. Билеты будут продаваться до 12 июля. Напомним, что матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года.
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РИА Новости08:10

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Sport24.ru08:19

Стартовала продажа билетов на Евро-2020

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Стартовала регистрация на первый этап жеребьевки билетов на Евро-2020

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Началась продажа билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года по футболу

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