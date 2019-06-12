Футбол
Стартуют продажи билетов на матчи Евро-2020Невские Новости 00:57
12 июня в 15:00 по московскому времени на официальном сайте чемпионата Европы по футболу стартуют продажи билетов на финальную часть турнира. Билеты будут продаваться до 12 июля. Напомним, что матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года.
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